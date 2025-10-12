Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Javíer Castaño fue elegido como mejor novillero de la temporada por parte de la Federación Taurina de España en el año 2000. ARCHIVO

¿Qué pasó tal día como hoy 12 de octubre en Salamanca?

Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

La Gaceta

Salamanca

Domingo, 12 de octubre 2025, 06:40

2000 - Javier Castaño, premio Cossío 2000 al novillero del año

El salmantino Javíer Castaño fue elegido como mejor novillero de la temporada por parte de la Federación Taurina de España, que entrega los prestigiosos premios Cossío 2000. Julián López «El Juli» fue elegido como triunfador en la categoría de matadores de toros y Victorino Martín fue escogido como mejor ganadero de la temporada.

1975 - La instalación de la industria japonesa Nachi se da por hecha

La larga y difícil batalla que se ha venido librando para traer a Salamanca la planta de fabricación de rodamientos de bolas de la empresa japonesa Nachi parece que tendrá pronto un final victorioso. La inversión prevista sería de cerca de 1.000 millones de pesetas y se generarán un millar de empleos.

1950 - Dos niños asistidos en la Casa de Socorro

En la Casa de Socorro y por los doctores Buxaderas y Pedraz fueron asistidos los heridos siguientes: Sergio Hernández, de 14 años, por una erosión en un muslo producto de la mordedura de un perro y Luis Lorenzo Martín, de 3 años, por una herida cortante en el labio superior.

1925 - Una casa arrasa por el fuego en el pueblo de Bogajo

En una casa del municipio de Bogajo, propiedad del vecino Leandro Hernández, se declaró un incendio. Desde los primeros momentos, el fuego tomó gran incremento, siendo infructuosos cuantos trabajos se realizaron por parte de la guardia civil, quemándose todos los enseres de la vivienda.

