¿Qué pasó tal día como hoy 4 de octubre en Salamanca?

1925 Inauguración de las nuevas escuelas en Navasfrías

Con un esplendor extraordinario, celebró la villa de Navasfrías de la inauguración de los nuevos locales, construidos con el auxilio de la caja salmantina de previsiones. Los vecinos recibieron con entusiasmo el éxito rotundo alcanzado por el Ayuntamiento con esta obra.

1950 Un tío apuñala a su sobrino por una botella de vino

En el pueblo de Robleda se produjo una discusión entre un tío y su sobrino que terminó en una puñalada. Según se relatan los hechos, César Martín y su sobrino Fernando Manchado tuvieron una discusión cuando el segundo no quiso ir a comprarle una botella de vino a su tío.

1975 Cierre de las becas para internado en los colegios mayores

Por medio de este medio, se hace público que hasta el día 10 de octubre pueden solicitar los alumnos que lo deseen la concesión de las becas para internado en los colegios mayores masculinos y femeninos de esta Universidad, dotados con la pensión de dichos colegios.

2000 La huelga del transporte provoca escasez de pescado

Las pescaderías y mercados de Salamanca comienzan a acusar la huelga de los transportistas, que alcanza hoy su tercera jornada, y ayer ya hubo escasez de género en algunos puestos. Los sindicatos cifraron ayer el respaldo a la huelga en un 100 % en el caso de los transportista de largo recorrido y en torno a un 80 % en el transporte de reparto.

