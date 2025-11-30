Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

¿Qué pasó tal día como hoy, 30 de noviembre, en Salamanca?

Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

La Gaceta

Salamanca

Domingo, 30 de noviembre 2025, 06:00

1925 - Constituido el nuevo comité provincial de Unión Patriótica

Hoy se ha constituido el nuevo comité provincial de Unión Patriótica en la sede de la calle Pérez Pujol con amplia asistencia de compromisarios. Andrés García Tejado ha sido elegido presidente, acompañado por Mariano Arenillas como vicepresidente y por Eulalio Escudero como secretario.

1950 - El Salamanca se prepara para su partido contra el Plus Ultra

Los jugadores que conforman la alineación para el partido contra el Plus Ultra ya están preparados para su viaje a Madrid, donde tendrá lugar el evento deportivo. La participación de De la Mata sembraba la duda. Sin embargo, el futbolista no asistirá con motivo de un tratamiento especial para su esguince.

1975 - La facultad de Medicina tendrá un nuevo pabellón de aulas

El BOE incluye una serie de resoluciones de la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar del Ministerio de Educación y Ciencia, entre las que se encuentran las obras de ampliación, la reforma de la Facultad de Ciencias y la construcción de un nuevo pabellón de aulas en la Facultad de Medicina.

2000 - Miles de claveles en solidaridad con Nicaragua

El Servicio de Asuntos Sociales de la Universidad de Salamanca llevó a cabo la campaña 'Un clavel por tu colaboración', en la que se entregaban claveles blancos a cambio de un donativo. La recaudación total ascendió a unas 600.000 peetas, que irán destinadas a crear un pozo de agua en la región nicaragüense de La Remonta. La campaña se complementó con lo reunido en una fiesta solidaria.

¿Qué pasó tal día como hoy, 30 de noviembre, en Salamanca?