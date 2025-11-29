Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

¿Qué pasó tal día como hoy, 29 de noviembre, en Salamanca?

Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

La Gaceta

Salamanca

Sábado, 29 de noviembre 2025, 05:50

Comenta

1925 Medidas contra el intrusismo en la asistencia de partos

Durante la reunión de la Junta Provincial de Sanidad, presidida por el gobernador civil, se acordó entre otros puntos que a todo inscripción de un nacimiento en el Registro Civil acompañe un certificado de la matrona titulada con su número y fecha de registro como medida contra el intrusismo.

1950 Jornada de orientación sanitaria por la Facultad de Medicina

La Jefatura Provincial de Salamanca acogió hoy, a las cinco de la tarde, en el salón de actos del Instituto Provincial de Sanidad al doctor Manuel Valdés Ruíz, catedrático de la Facultad de Medicina. Esta conferencia trató los aspectos sanitaruos de los problemas de nutrición del momento.

1975 700 millones para el bienio 76-77, con prioridad para agua

El nuevo presupuesto provincial, que asciende a setecientos millones de pesetas, centrará el grueso de sus inversiones en la mejora de abastecimientos y alcantarillado, con un ambicioso plan principal y otro complementario para atender a los municipios más retrasados.

2000 Se destinan varios millones a prevenir el mal de las «vacas locas»

La Junta de Castilla y León ha invertido alrededor de 4.000 millones de pesetas en realizar 50.000 análisis, transporte, controles de alimentos y eliminación de productos de elevado riesgo con el fin de garantizar la seguridad del vacuno de la Comunidad castellanoleonesa frente al denominado mal de las «vacas locas», según anunció el consejero de Agricultura, José Valín.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Llevo 30 años de ganadera y nunca viví algo así»
  2. 2 Detenido tras conducir en dirección contraria, huir de los agentes, subirse a la acera y escapar a pie
  3. 3 La reina Letizia vuelve a Salamanca
  4. 4 Pillada una joven tras subirse a uno de los elefantes navideños y subirlo a las redes sociales
  5. 5 Heridas dos mujeres tras ser atropelladas en El Encinar y en Encinas de Abajo
  6. 6 Confirmados los dos primeros casos de peste porcina africana en España desde 1994
  7. 7 Luz verde a 30,5 M&euro; para los pueblos: «Es un día importante»
  8. 8 Nueva colisión entre un patinete y un turismo en Salamanca
  9. 9 La Audiencia condena al hombre pillado en Pizarrales con droga para trapichear mientras paseaba a su perro
  10. 10 ¿Qué pasó tal día como hoy, 28 de noviembre, en Salamanca?

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca ¿Qué pasó tal día como hoy, 29 de noviembre, en Salamanca?

¿Qué pasó tal día como hoy, 29 de noviembre, en Salamanca?