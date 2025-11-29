¿Qué pasó tal día como hoy, 29 de noviembre, en Salamanca? Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

1925 Medidas contra el intrusismo en la asistencia de partos

Durante la reunión de la Junta Provincial de Sanidad, presidida por el gobernador civil, se acordó entre otros puntos que a todo inscripción de un nacimiento en el Registro Civil acompañe un certificado de la matrona titulada con su número y fecha de registro como medida contra el intrusismo.

1950 Jornada de orientación sanitaria por la Facultad de Medicina

La Jefatura Provincial de Salamanca acogió hoy, a las cinco de la tarde, en el salón de actos del Instituto Provincial de Sanidad al doctor Manuel Valdés Ruíz, catedrático de la Facultad de Medicina. Esta conferencia trató los aspectos sanitaruos de los problemas de nutrición del momento.

1975 700 millones para el bienio 76-77, con prioridad para agua

El nuevo presupuesto provincial, que asciende a setecientos millones de pesetas, centrará el grueso de sus inversiones en la mejora de abastecimientos y alcantarillado, con un ambicioso plan principal y otro complementario para atender a los municipios más retrasados.

2000 Se destinan varios millones a prevenir el mal de las «vacas locas»

La Junta de Castilla y León ha invertido alrededor de 4.000 millones de pesetas en realizar 50.000 análisis, transporte, controles de alimentos y eliminación de productos de elevado riesgo con el fin de garantizar la seguridad del vacuno de la Comunidad castellanoleonesa frente al denominado mal de las «vacas locas», según anunció el consejero de Agricultura, José Valín.