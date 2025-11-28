¿Qué pasó tal día como hoy, 28 de noviembre, en Salamanca? Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

1925 Aclamado cierre de temporada en el Bretón con un estreno

El teatro Bretón ha puesto fin a la temporada cinematográfica con la proyección de la película El Mundo Mandato, una cinta editada por la acreditada casa Fox, que ha conquistado al público. La película ha sido recibida como una auténtica joya por la numerosa audiencia.

1950 El Magisterio honra a su Patrono, San José de Calasanz

El Magisterio salmantino honró ayer a su patrono en un misa en la Purísima Concepción seguida de una comida de confraternidad para los maestros residentes en la ciudad. La asistencia de autoridades provinciales fue abundante en la conferencia del inspector jefe de la Primera Enseñanza, Maíllo.

1975 A la iglesia de San Martín se le va a quitar su «caparazón»

A principios de 1965, cinco concejales y un alcalde fracasaron en su intento. Ahora, el Ayuntamiento que preside Pablo Beltrán de Heredia ha desbloqueado el proceso para rescatar la iglesia de San Martín del revestimiento de edificios adosados que ocultan el templo del siglo XII.

2000 Una salmantina deja 700 millones para obras de caridad

Luisa Fidalgo Morales ha dejado una herencia valorada en 770 millones. La benefactora ha mandado crear una residencia de ancianos y ha legado importantes sumas a sus empleados. Una empleada de su máxima confianza se ha quedado con un piso en la Gran Vía, 25 millones y todas sus joyas. A su conductor habitual le ha legado un piso, 15 millones y todos los vehículos de su propiedad.