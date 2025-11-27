¿Qué pasó tal día como hoy, 27 de noviembre, en Salamanca? Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

1925 - Un incendio destruye Correos en la Plaza Mayor

Un violento incendio ha arrasado la Administración Principal de Correos. Las llamas han causado graves daños estructurales en el edificio oficial y en las viviendas colindantes. Los equipos de extinción han trabajado durante horas. Las autoridades investigan el origen del siniestro.

1950 - Abastecimiento en el sector de pesca en el río Tormes

Más de 100 familias salmantinas viven de la pesca del Tormes. Diariamente, en el Mercado Central de Abastos, se despachan más de 300 kilogramos de peces variados. La producción del Tormes equivale a un valor superior a los dos millones de pesetas. Aumenta el peso de este sector en los sindicatos.

1975 - Tedeum en la Catedral Vieja para honrar al Rey

El gobernador civil y el jefe provincial del Movimiento organizaron esta mañana un tedeum abierto a todos los salmantinos, entidades y organismos de la provincia con motivo de honrar la proclamación del Rey Juan Carlos I. El Gobierno Civil organizó la recepción oficial.

2000 - 'El Juli', gran estrella de los Premios Conde Rodrigo

El torero Julián López, 'El Juli', ha sido el protagonista absoluto de la gala de los Premios Conde Rodrigo celebrada en Ciudad Rodrigo. Cerca de 600 personas asistieron al acto, que reunió destacadas personalidades del mundo taurino. El propio alcalde hizo entrega del galardón al diestro madrileño.