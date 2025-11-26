¿Qué pasó tal día como hoy, 26 de noviembre, en Salamanca? Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

1925 - Juicio en Ciudad Rodrigo por falsificación, robo y detención

Esta mañana se ha celebrado la vista judicial contra Pedro Petisco y Melquíades Noreña. Ambos están acusados de varios delitos. Durante la sesión, se han expuesto los elementos probatorios recogidos durante la investigación. El juicio continuará en los próximos días hasta obtener un veredicto.

1950 - Apertura del cine-club en el Casino

La Junta Directiva de esta sociedad decidió escuchar las voces de los múltiples socios que reclamaban un espacio de ocio y distracción dentro de este establecimiento. Este trámite propone un cine-club dentro del local de juntas y conferencias. La Junta Directiva abre un portal para propuestas.

1975 - Cesión de terrenos para el nuevo refugio de montaña en Candelario

Ayer tarde, en la Jefatura Provincial del Movimiento, se formalizó la cesión de terrenos por parte del Ayuntamiento de Candelario a la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes para la construcción de un refugio de montaña en terrenos de la Sierra de Béjar.

2000 - Las ventas de vacuno caen un 25% por el temor a las «vacas locas»

El sector cárnico salmantino sufre una fuerte caída en las ventas debido a la psicosis generada por los recientes casos de encefalopatía espongiforme bovina. Los comerciantes señalan un desplome del 25% en la demanda de carne de vacuno. El contagio confirmado en Galicia ha incrementado la desconfianza entre los consumidores. Ganaderos y carniceros piden calma.