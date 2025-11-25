¿Qué pasó tal día como hoy, 25 de noviembre, en Salamanca? Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

La Gaceta Salamanca Martes, 25 de noviembre 2025, 06:00 Comenta Compartir

1925 - El Ayuntamiento de Salamanca expone su proyecto de urbanismo

El Ayuntamiento de Salamanca ha anunciado la exposición pública de su nuevo proyecto de ensanche de la ciudad. El documento puede ser consultado en la seccion de obras de la Secretaría Municipal por cualquier vecino interesado. El Consistorio busca fomentar la expansión urbana y la comunidad.

1950 - Gran festival artístico de coros y universitarios

El Teatro Coliseum de nuestra ciudad será el escenario de este festival por primera vez presentado en Salamanca. Los Coros Mixtos Universitarios ejecutarán un selecto programa de obras musicales. También se contará con la participación de la Tuna Universitaria y del TEU.

1975 - La Diputación contribuirá a la renovación del Hospital

La Salina acogió ayer la reunión de la Diputación Provincial, en la que se destinó casi 7,8 millones para renovar el Hospital Provincial. Los diputados acordaron aceptar el anteproyecto para la restauración con el objetivo de ampliar el espacio de camas para los pacientes.

2000 - La vía férrea de La Fregeneda, declarada Bien de Interés Cultural

El Consejo de Ministros acordó ayer declarar la via férrea Boadilla-La Fregeneda-Barça d'Alva nuevo Bien de Interés Cultural con la categoría de 'Monumento'. La línea nació como bifurcación del trayecto de Salamanca a la frontera portuguesa y prestó servicio durante casi un siglo, desde el 8 de diciembre de 1887 hasta el 1 de enero de 1985.