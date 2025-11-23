¿Qué pasó tal día como hoy, 23 de noviembre, en Salamanca? Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

1925 - Homenaje de la Tuna Artística Juventud a sus compañeros

La conocida Tuna de Salamanca celebró anoche una cena íntima para rendir homenaje a dos de sus integrantes más destacados. El directo Tojo y el joven intérprete Patricio y Castro fueron agasajados por el éxito obtenido recientemente en el nuevo couplet en El Moderno.

1950 - Despedida del espectáculo 'Buscando una estrella'

Un grupo de jóvenes artistas, acompañados por el conjunto musical vocal 'Los Chimberos', cerraron la función teatral 'Buscando una estrella' en la noche de ayer. Estos se mostraron entusiasmados y agradecidos mientras el público les despedía entre vigorosos aplausos y ovaciones.

1975 - La comunidad gitana organiza un funeral por Franco

El acto religioso fue organizado ayer por la mañana por los gitanos salmantinos en la parroquia de San Sebastián. Entre el público, se encontraban altos cargos político-administrativos como el gobernador civil, el subjefe provincial del Movimiento y el comisario de policía.

2000 - Graves altercados en el claustro de la Universidad

Casi un centenar de estudiantes intentaron impedir que el claustro de la Universidad de Salamanca debatiera sobre el 'informe Bricall' provocando que la sesión matinal tuviera que ser suspendida. El claustro se reanudó por la tarde en Traducción y, a la salida, el rector fue increpado por algunos jóvenes, que llegaron a escupirle.