¿Qué pasó tal día como hoy, 22 de noviembre, en Salamanca? Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

La Gaceta Salamanca Sábado, 22 de noviembre 2025, 06:00 Comenta Compartir

1925 - Juicio en Vitigudino por tentativa de Parricidio

Esta mañana se ha visto la causa instruída por el Juzgado de Vitigudino contra Manuela López Rengel, Miguel Bordello López y Agustina Pérez Rengel, acusados de ser autores de varios delitos, entre los cuales, figura, principalmente, uno de tentativa de parricidio.

1950 - Buenas impresiones respecto el puente de Vega Terrón

El puente de Vega Terrón, en la frontera de Fregeneda-Barca de Alba, es una vieja aspiración de portugueses y españoles. Su importancia es trascendental y su construcción canalizaría por Salamanca todo el tráfico del norte de Portugal. El proyecto originario fue aprobado en mayo de 1929.

1975 - Franco: camino abierto a todos

Lentamente, paso a paso. Sin prisas, sin detenerse en el camino, sabía la ruta. Intuyó su destino y no desfalleció al vivir una aventura singular, exclusiva de hombres ilustres, recios e inteligentes. Había dejado en el arcén los intereses propios, el egoísmo y vistió el traje que lucen los líderes que han hecho de sí mismos un servicio.

2000 - La Junta planea ampliar El Montalvo II con 500.000 metros

La empresa pública Gesturcal (Gestión Urbanística de Castilla y León) tiene comprometidos este año 1.250 millones para ampliar los polígonos industriales del Montalvo, Guijuelo y Ciudad Rodrigo. Esta inversión se destinará primordialmente a ampliar el polígono El Montalvo II en más de 500.000 metros de suelo industrial.