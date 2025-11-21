¿Qué pasó tal día como hoy, 21 de noviembre, en Salamanca? Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

La Gaceta Salamanca Viernes, 21 de noviembre 2025, 06:00 Comenta Compartir

1925 - La patronal se reúne para organizar la próxima Semana Santa

La Patronal de Comerciantes, deseando dar realce a las procesiones que durante la Semana Santa celebran en esta capital, celebró una asamblea con objeto de adoptar algunos acuerdos relacionados con ellas. Presidió el acto el señor Llorente, que expuso el objeto de dicha reunión.

1950 - Misa en la Catedral por José Antonio

El XIV aniversario de la muerte de José Antonio fue conmemorada ayer en nuestra ciudad como corresponde al Día del Dolor, fecha de hondo latido en los corazones de todos al evocar el vil asesinato del Fundador. La fecundidad de sangre nos trajo la gloriosa floración de virtudes patrias.

1975 - Tres salmantinos que vivieron con Franco, miembros de su escolta

Con otros testimonios de personas que trataron a Franco desde otros ángulos y prismas, hemos querido traer el de quienes convivieron con él en la intimidad de su familia y en la intimidad de su hogar y, entre ellos, están Agustín Hernández, miembro de la escolta interior de Su Excelencia.

2000 - La Lonja deja sin cotizar el vacuno de carne por primera vez

La Lonja Agropecuaria de Salamanca, guía para las operaciones de ganado, dejó ayer sin cotizar por primera vez en su historia al vacuno de carne debido «a las indecisiones del mercado», motivada por los casos de «vacas locas» descubiertos en Francia. Los miembros de la mesa de vacuno de carne analizaron las graves repercusiones que ha tenido este hecho.