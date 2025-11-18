¿Qué pasó tal día como hoy, 19 de noviembre, en Salamanca? Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

2000- «El Tormes», colapsado por la curiosidad de los salmantinos

Miles de salmantinos aprovecharon el día para acercarse al centro comercial para conocerlo y pasar la tarde, lo que provocó un colpaso circulatorio que afectó a toda la zona y que hizo necesaria la presencia de fuerzas de seguridad. Se concentró especialmente entre el puente «Príncipe de Asturias» y la rotonda, que parecía Manhattan en hora punta en lugar de una salida de Salamanca.

1925- El terreno hidráulico de los Saltos del Duero

Las provincias de Salamanca y Zamora continúan expectantes ante la última firma necesaria para la concesión de los Saltos del Duero. Esta obra es concebida con la idea de que la zona se convierta en el corazón económico del país, dando lugar a miles de caballos de energía eléctrica.

1950- Henri Gouhier analiza en Salamanca la influencia de Descartes

El filósofo francés Henri Gouhier, especialista en pensamiento moderno de la Soborna, ha visitado la ciudad en la Facultad de Filosofía y Letras de Salamanca una conferencia sobre Descartes y su impacto en el pensamiento francés del siglo XVII, que reunió numerosos profesores y estudiantes.

1975- El Ateneo de Salamanca estrena nueva sede

Con motivo de la instalación del Centro Regional Emisor de RTVE, el Ateneo estrena nuevo local en la Calleja de Maldonado -situada en la calle Zamora-. Un espacio de 450 metros cuadrados, donde la institución cultural contará con sala de exposiciones, salón de actos e, incluso, cafetería.