Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

¿Qué pasó tal día como hoy, 15 de noviembre, en Salamanca?

Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

La Gaceta

Salamanca

Sábado, 15 de noviembre 2025, 06:00

Comenta

1925 - Herido de una puñalada en Garrido por mediar en una reyerta

Anoche se encontraban discutiendo acaloradamente, en el barrio Garrido, donde se hospedan, dos ciudadanos portugueses empeados como canteris cuando Plácido Cabañas, de 6 años y de Medina del Campo, intentó mediar y solo logró llevarse un navajazo en la región hepática, del que fue atendido.

1950 - Detenida una importante banda de rateros en Béjar

Una cuadrilla de delincuentes fue detenida ayer en Béjar por haber cometido robos por valor de 35.000 pesetas en fábricas textiles. El último de estos hechos que condenó a la banda delictiva fue el intento de robo de 100 kilos de lana blanca lavada. La policía los interceptó antes de consumar el acto.

1975 - El municipio asumirá la urbanización de Federico Anaya

El pleno del Ayuntamiento de Salamanca aprobó aceptar la cesión por parte del Ministerio de Obras Públicas del tramo de vial correspondiente a la Avenida de Federico Anaya para proceder a su urbanización, que se extendería a la calle María Auxiliadora. El Consistorio confia en acceder a fondos públicos.

2000 - El Centro Comercial El Tormes se abre a los salmantinos

El nuevo centro comercial El Tormes abre sus puertas hoy a los ciudadanos tras la inauguración oficial para autoridades, trabajadores, empresarios y promotores crelebrada anoche, a la que asistieron la directora general de Comercio y Consumo, Emiliana Melero, así como el presidente de Promodeico, José Antonio Arenas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Desaparecen los avisos del río Águeda en Ciudad Rodrigo y del Tormes en Puente del Congosto tras una mañana complicada
  2. 2 Así ha amanecido Puente del Congosto después de que el Tormes haya llegado a estar en aviso rojo
  3. 3 El ataque mortal de tres perros a una anciana en Valdehijaderos se juzga este viernes por delito leve, sin pena de prisión
  4. 4 Salamanca, a la cabeza de España en la subida del coste de la vida
  5. 5 «Es muy emocionante y sorprendente ser la mejor repostera de España»
  6. 6 Candelario llama a la calma y pide extremar la precaución ante los desbordamientos
  7. 7 Retiran a los patos de La Alamedilla y los Jesuitas por culpa de la gripe aviar
  8. 8 Tres provincias, incluida Salamanca, mantienen avisos amarillos o naranjas por lluvias este sábado
  9. 9 Fin al caso Helmántico: Villares da el OK definitivo
  10. 10 Qué ha ocurrido en Salamanca este viernes 14 de noviembre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca ¿Qué pasó tal día como hoy, 15 de noviembre, en Salamanca?

¿Qué pasó tal día como hoy, 15 de noviembre, en Salamanca?