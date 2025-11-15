¿Qué pasó tal día como hoy, 15 de noviembre, en Salamanca? Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

1925 - Herido de una puñalada en Garrido por mediar en una reyerta

Anoche se encontraban discutiendo acaloradamente, en el barrio Garrido, donde se hospedan, dos ciudadanos portugueses empeados como canteris cuando Plácido Cabañas, de 6 años y de Medina del Campo, intentó mediar y solo logró llevarse un navajazo en la región hepática, del que fue atendido.

1950 - Detenida una importante banda de rateros en Béjar

Una cuadrilla de delincuentes fue detenida ayer en Béjar por haber cometido robos por valor de 35.000 pesetas en fábricas textiles. El último de estos hechos que condenó a la banda delictiva fue el intento de robo de 100 kilos de lana blanca lavada. La policía los interceptó antes de consumar el acto.

1975 - El municipio asumirá la urbanización de Federico Anaya

El pleno del Ayuntamiento de Salamanca aprobó aceptar la cesión por parte del Ministerio de Obras Públicas del tramo de vial correspondiente a la Avenida de Federico Anaya para proceder a su urbanización, que se extendería a la calle María Auxiliadora. El Consistorio confia en acceder a fondos públicos.

2000 - El Centro Comercial El Tormes se abre a los salmantinos

El nuevo centro comercial El Tormes abre sus puertas hoy a los ciudadanos tras la inauguración oficial para autoridades, trabajadores, empresarios y promotores crelebrada anoche, a la que asistieron la directora general de Comercio y Consumo, Emiliana Melero, así como el presidente de Promodeico, José Antonio Arenas.