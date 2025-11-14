¿Qué pasó tal día como hoy, 14 de noviembre, en Salamanca? Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

1925 - Incendio en la fábrica de gaseosas de Antonio Pérez

Ayer tarde, entre las 18:30 y las 19:00 horas, se originó un incendio en la fábrica de gaseosas que el industrial Antonio Pérez posee en la calle Sánchez Ruano, pasada la vía del tren. Se perdieron bastantes cajas de botellas y algunas damajuanas, aunque no se registraron daños personales.

1950 - Acogida de los prelados de la provincia de Valladolid

La anual reunión de los prelados de las Diócesis de Valladolid se organiza este año en Salamanca. Doctores, arzobispos y obispos de toda la provincia ocuparán la ciudad charra los días 14 y 15 para trabajar sobre la jurisdicción de la citada provincia eclesiástica, entre otros temas.

1975 - Nuevo secretario general de la Delegación de Trabajo

Raimundo Rodríguez Salvador es el nuevo delegador provincial de Trabajo tras la jubilación del anterior titular, Eladio García Fernández. El acto se celebró en el despacho del delegado de Trabajo, donde el nuevo titular agradeció la confianza y mostró su ilusión.

2000 - Salamanca suma 9.000 nuevos empleos en un año

Según los últimos datos, la provincia ha incorporado 13.000 personas al mercado laboral, aunque 4.000 siguen desempleadas. El balance refleja un fuerte crecimiento del empleo en Salamanca, con un aumento notable de oportunidades laborales. Pero, a pesar de los avances, las autoridades insisten en la necesidad de políticas de formación y apoyo para reducir el desempleo.