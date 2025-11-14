Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

¿Qué pasó tal día como hoy, 14 de noviembre, en Salamanca?

Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

La Gaceta

Salamanca

Viernes, 14 de noviembre 2025, 06:00

Comenta

1925 - Incendio en la fábrica de gaseosas de Antonio Pérez

Ayer tarde, entre las 18:30 y las 19:00 horas, se originó un incendio en la fábrica de gaseosas que el industrial Antonio Pérez posee en la calle Sánchez Ruano, pasada la vía del tren. Se perdieron bastantes cajas de botellas y algunas damajuanas, aunque no se registraron daños personales.

1950 - Acogida de los prelados de la provincia de Valladolid

La anual reunión de los prelados de las Diócesis de Valladolid se organiza este año en Salamanca. Doctores, arzobispos y obispos de toda la provincia ocuparán la ciudad charra los días 14 y 15 para trabajar sobre la jurisdicción de la citada provincia eclesiástica, entre otros temas.

1975 - Nuevo secretario general de la Delegación de Trabajo

Raimundo Rodríguez Salvador es el nuevo delegador provincial de Trabajo tras la jubilación del anterior titular, Eladio García Fernández. El acto se celebró en el despacho del delegado de Trabajo, donde el nuevo titular agradeció la confianza y mostró su ilusión.

2000 - Salamanca suma 9.000 nuevos empleos en un año

Según los últimos datos, la provincia ha incorporado 13.000 personas al mercado laboral, aunque 4.000 siguen desempleadas. El balance refleja un fuerte crecimiento del empleo en Salamanca, con un aumento notable de oportunidades laborales. Pero, a pesar de los avances, las autoridades insisten en la necesidad de políticas de formación y apoyo para reducir el desempleo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Sebastián Battaner, expresidente de Caja Duero
  2. 2 Las lluvias provocan crecidas en los ríos de Ávila, Salamanca y Zamora: el 112 pide extremar la precaución en cinco localizaciones
  3. 3 El salmantino aficionado a grabar a mujeres por debajo de la falda en todo tipo de eventos acepta más de 13 años de cárcel
  4. 4 Un hombre herido tras ser atropellado en la avenida de los Cedros
  5. 5 Las novedades y fechas del programa navideño de Salamanca de este año
  6. 6 Las novedades y fechas del programa navideño de Salamanca de este año
  7. 7 Protección Civil declara la alerta en Castilla y León por lluvias y fuertes vientos hasta el domingo
  8. 8 La rotura de una tubería obliga a cortar el tráfico en la Avenida de los Maristas
  9. 9 «Estos cerdos van solos a la otra finca»
  10. 10 La AEMET activa el aviso rojo en una provincia de Castilla y León por las fuertes lluvias que se esperan en la madrugada de este viernes

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca ¿Qué pasó tal día como hoy, 14 de noviembre, en Salamanca?

¿Qué pasó tal día como hoy, 14 de noviembre, en Salamanca?