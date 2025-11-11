Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

¿Qué pasó tal día como hoy, 12 de noviembre, en Salamanca?

Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

Martes, 11 de noviembre 2025, 18:16

1925 - Béjar supera una gran crisis textil con ayuda del gobernador

El gobernador de Salamanca, Díez del Corral, ha intervenido para enfrentar la grave crisis de la industria textil en Béjar. Su gestión ha evitado la ruina y la miseria entre obreros y fabricantes locales. Los bejeranos han reconocido su labor y han agradecido su dedicación en este asunto.

1950 - El Ayuntamiento exige censar los vehículos y el ganado de transporte

La Alcaldía ha exigido una inscripción de todo vehículo móvil o cabeza de ganado para su libre desplazamiento. De lo contrario, los propietarios serán sometidos a requisición sin derecho a indemnización. El gobierno reclama una paulatina revisión de las propiedades con capacidad de transporte vial.

1975 - Vigésimo aniversario del Instituto de San Pío X

La Universidad Pontificia de Salamanca acogió ayer a 129 alumnos para conmemorar su veinte aniversario desde el inicio de su formación. En 1955, el Instituto Pontificio San Pío X abrió sus aulas para enseñar sobre las exigencias religiosas de la actualidad a nivel nacional e internacional.

2000 - El Museo de Automoción estará listo en abril del próximo año

Las obras del Museo de Automoción continúan avanzando y, según se ha adelantado, el recinto cultural estará finalizado en abril de 2001. No obstante, los ciudadanos no podrán disfrutar de este centro pionero en España hasta octubre, cuando se realizará su inauguración oficial.

