¿Qué pasó tal día como hoy, 11 de noviembre, en Salamanca?

Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

Martes, 11 de noviembre 2025, 07:28

1925 - Saucelle recibe a su obispo entre actos comunitarios

Los vecinos de Saucelle han organizado diversas actividades para homenajear al obispo que los visita con misas, encuentros en la iglesia y visitas a la escuela y al ayuntamiento. El pueblo le tributó cariño y entusiasmo, decorando las calles con arcos de triunfo y muestras de afecto.

1950 - Juanito Escudero se despide de la afición salmantina

El jugador de fútbol Juanito Escudera abandonó el equipo charro para unirse, por motivos ajenos a su voluntad, al Hércules de Alicante. Dirigió ayer una cordial y emotiva despedida a toda la grada salmantina tras su último partido con el equipo. Juró que no tenía más que palabras de agradecimiento.

1975 - El Salmantino pierde contra la Real Unión por dos penaltis

Una mala táctica de juego ha condenado al equipo salmantino a pesar de su superioridad defensiva y su actuación del guardameta. Las opiniones se dividen sobre la justicia de los dos penaltis que derrotaron al equipo charro. El Salmantino destacó por su posesión y su calidad de defensa.

2000 - Alerta por oleada de billetes falsos en Salamanca

Las entidades bancarias de Salamanca han detectado durante esta semana numerosos billetes falsos en circulación de 2.000, 5.000 y 10.000 pesetas. La moneda falsificada puede encontrarse por toda la provincia, puesto que en Ciudad Rodrigo y Villares de la Reina también se han retenido billetes que no son de curso legal.

