¿Qué pasó tal día como hoy, 10 de noviembre, en Salamanca? Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

Lunes, 10 de noviembre 2025, 05:30 Comenta Compartir

1925 - Nuevo Hospital Provincial en Salamanca

La Diputación ha convocado un concurso de proyectos para construir el Hospital provincial. La obra busca mejorar la atención sanitaria en toda la provincia.

1950 - Convocatoria de becas británicas para postgrados españoles

El Instituto Británico en España ha remitido a la Universidad de Salamanca la convocatoria de becas anuales para cursar estudios en Inglaterra.

1975 - Toca un boleto de catorce en Ciudad Rodrigo

Los afortunados fueron un grupo de personas de la Peña el Taller de ENUSA. El rellenado del boleto se hizo «sin pensar y con mucha rapidez». El azar hizo que diez de ellos ganaran una suma muy importante de pesetas.

2000 - Un géiser producto de una avería toma la plaza Mayor

Unas obras que se estaban llevando a cabo en la Plaza Mayor ocasionaron ayer una espectacular fuga de agua, que dejó atónitos a los que pasaban por el lugar. El llamativo torrente alcanzó una altura de casi diez metros mojando las mesas de la terraza más cercana y a los transeúntes. Los técnicos de Seragua cortaron el suministro y arreglaron la avería.