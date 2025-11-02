¿Qué pasó tal día como hoy, 2 de noviembre, en Salamanca? Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

Domingo, 2 de noviembre 2025

1925 - Presentación de la nueva vacuna para la viruela ovina

El Centro Farmacéutico recibía al prestigioso investigador francés Mr. Bridré, del Instituto Pasteur de París. Este ofrecía en el salón de actos una conferencia con motivo de su nuevo método de inmunización variólica ovina. Se trató de un avance importante para la ganadería española.

1950 - Nuestra Unión Deportiva Salamanca no pudo jugar en Gibraltar

El club salmantino rechazaba un partido en Tánger por su compromiso en Gibraltar y, finalmente, regresaron anoche a Salamanca sin disputar ningún encuentro. Al no estar toda la documentación en regla, los charros no pudieron acceder al territorio británico.

1975 - Policía armado acaba con su vida de forma accidental

En una mañana de caza como cualquier otra, Emilio Rodríguez Piña perdía la vida. Los hechos ocurrían en Aldehuela de Yeltes, donde la víctima se econtraba de cacería. Al bajar de una encina, la escopeta se disparó con la mala suerte de que sería un disparo mortal para Emilio.

2000 - Emoción de los salmantinos al recordar a sus difuntos

Con motivo del Día de los Santos, los salmantinos recordaban a sus difuntos en el cementerio de la ciudad. Los accesos de entrada y salida se colapsaban y los ramos de flores y la emoción de los asistentes inundaban el lugar. Los creyentes asistían a las eucaristías programadas a lo largo del día. Sin embargo, el número de visitantes era menor a otros años, debido a la lluvia y el mal tiempo.