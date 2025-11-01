¿Qué pasó tal día como hoy, 1 de noviembre, en Salamanca? Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

La Gaceta Salamanca Sábado, 1 de noviembre 2025, 06:00

1925 - Se aplaza el encuentro con la residencia de estudiantes

El mal tiempo obligó ayer a suspender el encuentro concertado entre la Unión Deportiva Salamanca con la residencia de estudiantes de Madrid. Se espera que el partido pueda llevarse a cabo el próximo 8 de noviembre. Además, parece que hay gestiones para jugar dos partidos entre sus infantiles.

1950 - Inaugurada la nueva estación de Fuentes de Oñoro

La nueva estación fronteriza de Fuentes de Oñoro fue inaugurada ayer en un solemne acto al que asistieron los gobernadores civiles de Guarda y Salamanca, altos jefes de Renfe y autoridades portuguesas. La estación consta de un espléndido y moderno edificio para los pasajeros.

1975 - El centro emisor de televisión de la Peña de Francia, sin fecha

El centro emisor de televisión que se había proyectado en la Peña de Francia continúa sin fecha para la terminación de las obras. Actualmente, ya está terminado el edificio y se construye la torre soporte de antenas. Sin embargo, queda por instalar el material técnico para el que no hay plazos.

2000 - Ángel Rufino 'El Mariquelo' mantiene alta la tradición

Un año más, el folclorista Ángel Rufino de Haro cumplió con la tradición y, como los mariquelos porteros de la Catedral, subió hasta la veleta de la Torre de las Campanas, donde soltó una paloma como símbolo de paz e interpretó una charrada. La ascensión fue seguida por miles de personas.