¿Qué pasó tal día como hoy, 6 de diciembre, en Salamanca?

Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

La Gaceta

Salamanca

Sábado, 6 de diciembre 2025, 06:00

1925 - El Ayuntamiento inicia las obras para aliviar el desempleo

Tras una reunión, el Ayuntamiento iniciará esta semana la restauración de postes y pavimentación de la Plaza Mayor, así como las obras en las escalerillas del Ochavo. También se revisarán fachadas para exigir reparaciones, ampliando la generación de empleo en varias vías públicas.

1950 - Ampliación del abastecimiento de aguas potables en la ciudad

Después de la petición del Ayuntamiento de Salamanca para ampliar la cantidad de aguas potables, el Boletín Oficial del Estado publica la ampliación de la central de aguas municipal. Se aumentará a 216 litros por segundo la capacidad actual de elevación y la de depósitos de 41.500 metros cúbicos.

1975 - Papeleras más estéticas por una Salamanca más limpia

El Ayuntamiento instalará 50 papeleras, con el fin de alcanzar su propósito: que Salamanca sea una de las tres ciudades más cuidadas del país. Estas tienen un diseño artístico, construidas en hierro forjado, y se colocarán en el centro. Con esto, se pretende la colaboración de los salmantinos.

2000 - Trágico comienzo de la operación salida, con dos muertos

La primera jornada de la operación del puente de la Constitución no ha podido ser más trágica en Salamanca. Dos novios han muerto carbonizados al chocar el automóvil en el que viajaban contra un camión en la N-630, en el término municipal de Topas. El brutal choque ha provocado un incendio, que ha tenido que ser apagado por los bomberos.

