¿Qué pasó tal día como hoy, 5 de diciembre, en Salamanca?

Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

La Gaceta

Salamanca

Viernes, 5 de diciembre 2025

1925 - Gran recibimiento al nuevo Ford Sedán en Salamanca

Numerosos salmantinos se han acercado hoy a la Plaza Mayor para ver el nuevo Ford Sedán de dos puertas, recién llegado desde Barcelona. El modelo de última generación mostrado por el agente de la marca, ha causado una excelente impresión entre los congregados por su atractivo diseño.

1950 - Un comerciante salmantino deduce cuál será el 'Gordo'

A través de cálculos, un comerciante salmantino llegó a la conclusión de que el número que resultará premiado en el próximo sorteo del 'Gordo' es el 25.639. Este lo encargó a la Administración de Doña Manolita y propone repartirlo de forma gratuita entre los compradores de su tienda de calzados.

1975 - Nombramiento del nuevo decano de Teología

El canciller de la Universidad Pontificia, Enrique y Tarancón, nombró a Gabriel Pérez Rodríguez como nuevo decano de la Facultad de Teología. Este es canónigo de la catedral de Salamanca y ejerció como profesor y prefecto de estudios del Seminario Mayor.

2000 - Abierto al público el aparcamiento de El Campillo

Salamanca contará con 650 nuevas plazas gracias a los futuros parkings de la Avenida Reyes de España y santísima Trinidad, según ha informado el concejal de urbanismo, Jesús Encabo. Estas plazas se sumarán a las 250 del aparcamiento de El Campillo, que se ha abierto hoy al público. El alcalde ha obsequiado al primer usuario con un aspirador para su vehículo.

