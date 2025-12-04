¿Qué pasó tal día como hoy, 4 de diciembre, en Salamanca? Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

La Gaceta Salamanca Jueves, 4 de diciembre 2025, 06:00 Comenta Compartir

1925 - Salamanca brilla en la Asociación de Empresarios taurinos

La Unión Popular Salmantina ha logrado una destacada representación en la recién creada Asociación de Empresarios del sector taurino. Paralelamente, la ciudad ha recibido estos días al reconocido crítico taurino Federico M. Alcázar, así como a varios toreros y novilleros.

1950 - Colocación de la primera piedra de la iglesia de Pizarrales

El Obispo de Salamanca colocó la primera piedra de la nueva iglesia del barrio de Pizarrales y bendijo lo que será el futuro altar mayor. Además, las autoridades y personalidades citadas al acto, se encargaron de echar las primeras palas de cemento, dando comienzo a la obra.

1975 - La nueva sequoia ya está plantada en la Plaza de Anaya

Tras las peticiones, Salamanca cuenta con una nueva sequoia, que se une a la de la Universidad. La novedad procede de un vivero de Huesca y está plantada en la Plaza de Anaya, junto a la iglesia de San Sebastián. Se trata de un símbolo de unidad entre la ciudad y la institución académica.

2000 - Más de mil globos recuerdan a los salmantinos fallecidos por Sida

Durante el Día Mundial del Sida, el Comité Ciudadano Antisida de Salamanca ha reunido en La Plaza mayor a varios centenares de personas en homenaje a los 1.200 seropositivos fallecidos en la provincia. Tras la lectura de un manifiesto en el que se ha apeado a la solidaridad, miembros del comité han lanzado más de 1.200 globos rojos en homenaje a cada uno de los muertos por la enfermedad.