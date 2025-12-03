¿Qué pasó tal día como hoy, 3 de diciembre, en Salamanca? Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

1925 Los vecinos piden ampliar las aceras de la calle Navío

Tras celebrarse la ampliación de la acera en el Palacio Monterrey, los ciudadanos piden que se actúe con la misma rapidez en la calle Navío e insistirán hasta obtener una respuesta. La vía soporta un tráfico intenso y su mal pavimento provoca grandes charcos y barro en días de lluvia.

1950 Concurso de villancicos de la Sección Femenina

El próximo domingo tendrá lugar el concurso de villancicos convocado por la Sección Femenina. Preparados con gran entusiasmo por las instructoras y dirigentes de los coros, se espera que la muestra sea variada. Los cantos serán populares, con el fin de que recuerden la navidad tradicional al público.

1975 Rodaje de escenas charras para Televisión Española

Como parte de la serie «Por los caminos del folklore», se rodaron en la Cámara de Comercio de Salamanca y en La Alberca varias escenas que muestran la cultura charra. Dirigida por Carlos Serrano y protagonizada por Antoñita Moreno, será emitida próximamente en TVE.

2000 La UDS salva la crisis del Atlético y deja escapar la victoria

El Salamanca ha desaprovechó una oportunidad crucial para derrotar al Atlético y asestar un golpe decisivo en la lucha por el ascenso. A lo largo del encuentro, el equipo mostró una gran falta de concentración y permitió que el Atlético de Madrid recuperara confianza, dejando al rival a cuatro puntos con ventaja en el golaverage.