Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

¿Qué pasó tal día como hoy, 3 de diciembre, en Salamanca?

Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

La Gaceta

Salamanca

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 05:55

Comenta

1925 Los vecinos piden ampliar las aceras de la calle Navío

Tras celebrarse la ampliación de la acera en el Palacio Monterrey, los ciudadanos piden que se actúe con la misma rapidez en la calle Navío e insistirán hasta obtener una respuesta. La vía soporta un tráfico intenso y su mal pavimento provoca grandes charcos y barro en días de lluvia.

1950 Concurso de villancicos de la Sección Femenina

El próximo domingo tendrá lugar el concurso de villancicos convocado por la Sección Femenina. Preparados con gran entusiasmo por las instructoras y dirigentes de los coros, se espera que la muestra sea variada. Los cantos serán populares, con el fin de que recuerden la navidad tradicional al público.

1975 Rodaje de escenas charras para Televisión Española

Como parte de la serie «Por los caminos del folklore», se rodaron en la Cámara de Comercio de Salamanca y en La Alberca varias escenas que muestran la cultura charra. Dirigida por Carlos Serrano y protagonizada por Antoñita Moreno, será emitida próximamente en TVE.

2000 La UDS salva la crisis del Atlético y deja escapar la victoria

El Salamanca ha desaprovechó una oportunidad crucial para derrotar al Atlético y asestar un golpe decisivo en la lucha por el ascenso. A lo largo del encuentro, el equipo mostró una gran falta de concentración y permitió que el Atlético de Madrid recuperara confianza, dejando al rival a cuatro puntos con ventaja en el golaverage.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenidos tres hombres por agredir con una barra de hierro y un bate de béisbol a un conocido para robarle el móvil
  2. 2 La nieve llega a Salamanca
  3. 3 El pequeño pueblo de Salamanca que más habitantes ha ganado en el último año
  4. 4 Las cabañuelas alertan de lo que nos espera si se cumple el refrán: «Si hiela por Santa Lucía...»
  5. 5 Un centenar de municipios salmantinos contrarrestan la sangría demográfica de dos de cada tres pueblos
  6. 6 Solo quedan 41 habitantes: el pueblo salmantino que más población perdió en 2025
  7. 7 Dos municipios de Salamanca en aviso amarillo por nevadas este martes
  8. 8 A juicio por irrumpir ebrio en un hotel de Peñaranda pensando que era el suyo y dejar múltiples daños
  9. 9 Una tradición de cuatro generaciones en peligro: «Mi madre venía aquí ya durante la Guerra Civil»
  10. 10 Un centenar de municipios salmantinos contrarrestan la sangría demográfica de dos de cada tres pueblos

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca ¿Qué pasó tal día como hoy, 3 de diciembre, en Salamanca?

¿Qué pasó tal día como hoy, 3 de diciembre, en Salamanca?