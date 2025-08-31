Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

¿Qué pasó tal día como hoy, 31 de agosto, en Salamanca?

Echamos un vistazo a la hemeroteca para recordar lo publicado en LA GACETA

La Gaceta

Domingo, 31 de agosto 2025, 06:10

1925 Tres jóvenes acusados de hurtar cuatro latas de sardinas

1950 Un niño de cinco años atropellado por un camión

A primera hora de la mañana fue asistido en la Casa de Socorro un niño de cinco años tras sufrir un atropello por un camión. El pequeño presentaba contusiones en la cara y en el antebrazo izquierdo. Fue una jornada complicada en este aspecto, puesto que se produjeron hasta seis incidentes distintos.

1975 Dos muertos y un herido en la carretera de Valladolid

Un turismo de matrícula francesa chocó contra un camión en la carretera de Valladolid, a su paso por el término municipal de Villares de la Reina. En el coche viajaban dos adultos que fallecieron y un niño que resultó herido grave. El conductor del camión salió ileso del aparatoso siniestro.

2000 Triunfo salmantino con Eladio Jiménez en la Vuelta a España

El corredor mirobrigense Eladio Jiménez logró la victoria en la quinta etapa de la Vuelta a España, con final en el Xoret del Catí (Alicante). El doblete salmantino lo completó Roberto Heras, que entró a apenas tres segundos del ganador. El éxito del paisano fue celebrado con un entusiasta disparo de cohetes en Ciudad Rodrigo.

