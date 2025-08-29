¿Qué pasó tal día como hoy, 29 de agosto, en Salamanca? Echamos un vistazo a la hemeroteca para recordar lo publicado en LA GACETA

La Gaceta Viernes, 29 de agosto 2025, 05:45 Comenta Compartir

1925 Un hombre salvado por un vecino de un incendio en su casa

El suceso ocurrió en el municipio de Robleda, cuando Francisco Enrique Peña al observar la magnitud del incendio en la casa de Francisco Mateos Pascua no dudo en entrar a su domicilio para ponerlo a salvo con ayuda de la guardia civil y otros vecinos más consiguieron apaciguar las llamas.

1950 Una mujer se fractura la cabeza al caerse de una higuera

La vecina de Casas del Conde Rosa Rodríguez Lobato, de 76 años, tuvo que ser atendida en el Hospital Provincial por una fuerte contusión general, fracturas en la cabeza y en la extremidad superior derecha. La mujer se produjo las heridas al caerse de una higuera de su propiedad.

1975 Un muerto y un herido grave al volcar un coche

En el kilómetro 331.800 de la carretera nacional 620, en el término municipal de Carpio de Azaba, Burgos-Portugal, un turismo francés se salió de la calzada volcándose. El acompañante del conductor salió disparado y fue atropellado por el propio coche ocasionándole la muerte.

2000 Norma Duval, Mónica Naranjo y Raúl entre los más caros de las Ferias

Salamanca se prepara para vivir sus Ferias y Fiestas, que contaban ese año con un presupuesto de más de 80 millones de pesetas, según anunció el concejal de Festejos, Manuel Martín. La artista con el caché más elevado que actuará en la Plaza es la griega Alkistis Protopsalti, estrella del ciclo Etnohelmántica, que cobraría 3,5 millones. Le seguían Raúl, Norma Duval y Mónica Naranjo.

