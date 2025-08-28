Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

¿Qué pasó tal día como hoy, 28 de agosto, en Salamanca?

Echamos un vistazo a la hemeroteca para recordar lo publicado en LA GACETA

La Gaceta

Salamanca

Jueves, 28 de agosto 2025, 05:50

1925 El hospital de Peñaranda recauda más de mil pesetas

Con motivo de los eventos celebrados este pasado fin de semana en el teatro del municipio de Peñaranda llegaron a reunir más de mil pesetas para el hospital. Destacar el desempeño en el festival por parte de los jóvenes peñarandinos como también de la presidenta de la junta, Elisa Muñoz.

1950 La parroquia del Arrabal rinde honor a Felicísimo Martín

En la parroquia de la Santísima Trinidad del Arrabal se ha celebrado una solemne misa por el eterno descanso de Felicísimo Martín Gómez, ex director del Asilo de la Vega. Con este rito, la comunidad religioso rindió honor a la labor apostólica que Martín llevó a cabo en dicha parroquia.

1975 Espectacular incendio en la carretera de Valladolid

Las llamas procedentes de un campo de rastrojos penetraron en un desguace. Tres cajas de carga pertenecientes a los camiones, partes de vehículos y neumáticos resultaron calcinados por el fuego. A pesar de la espectacularidad del incendio, las pérdidas económicas no fueron muy elevadas.

2000 El Rollo celebra la fiesta de la democracia salmantina

La asociación de vecinos «Los Comuneros»impusieron el botón charro de oro y diamantes a los dos exalcaldes de la democracia salmantina, Jesús Málaga y Fernando Fernández de Trocóniz. Matías Delgado agradeció a ambos su papel dentro de la sociedad salmantina y tras el correspondiente discurso de ambos, el acto se cerró co el tradicional baile charro.

