¿Qué pasó tal día como hoy, 27 de agosto, en Salamanca?

Echamos un vistazo a la hemeroteca para recordar lo publicado en LA GACETA

La Gaceta

Salamanca

Miércoles, 27 de agosto 2025, 05:45

1925 El obispo de Palencia parte tras su visita a Salamanca

Agustín Parrado García, obispo de Palencia, se marchó en el tren a las una y cuarenta y cinco del mediodía. Quien fuese secretario de Cámara y Gobierno del Obispado entre otros cargos de relevancia en la ciudad que le llevó a ocupar el Obispado de Palencia, decidió visitar la ciudad estos días.

1950 Crean una delegación de la Cámara en Ciudad Rodrigo

La Cámara Oficial del Comercio y de la Industria de Salamanca, a petición del comercio y la industria mirobrigense, tomaron el acuerdo de crear una Delegación Comarcal en Ciudad Rodrigo. La creación de la Delegación fue posible gracias a la buena disposición de la Cámara salmantina.

1975 Herido grave en el encierro de Ciudad Rodrigo

El encierro transcurría con la participación y animación habitual hasta que, a la entrada de la plaza, un hombre de 73 años sufrió una cornada de carácter grave después de que el toro lo arrastrase varios metros. Se temió por su vida debido a los problemas cardíacos que arrastraba.

2000 Guti acudió a las fiestas de Alba de Tormes como pregonero

Debido a que sus ancestros eran de Larrodrigo, el ex-futbolista profesional José María Gutiérrez 'Guti' acudió al Ayuntamiento de Alba de Tormes acompañado por su familia y otros futbolistas como Ángel Huerta e Israel Núñez. Tras fotografiarse con los niños salmantinos, el ex-jugador blanco salió a dar el discurso previo a las fiestas con una plaza a reventar.

