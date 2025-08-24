Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

¿Qué pasó tal día como hoy, 24 de agosto, en Salamanca?

Echamos un vistazo a la hemeroteca para recordar lo publicado en LA GACETA

Domingo, 24 de agosto 2025

1925 Se suspende un juicio por un problema de salud del acusado

Félix Rodríguez Juanes, acusado de un delito de lesiones graves tenía que pasar en el día de hoy por el Juzgado de la capital. Sin embargo, a petición de su abogado y por un hecho de fuerza mayor, la enfermedad del mismo Félix. La sesión ha tenido que ser suspendida hasta vista previa.

1950 Tres salmantinos mueren en un accidente marítimo

El terrible suceso ocurrió en la isla de San Simón de la bahía de Redondela. Los salmantinos Jorge Mateos Orive, José Romo Sánchez y Gerardo Beato Moneva se encontraban junto a otros amigos en una motora cuando el desgraciado acontecimiento sucedió llevándose sus jóvenes vidas.

1975 Inauguración de las piscinas municipales de Tejares

El alcalde de Salamanca acudió a la inauguración de las piscinas municipales de Tejares situadas en la finca de Buenos Aires. Este «lujo necesario», así considerado por los vecinos, contaba con dos piscinas:la grande con dimensiones olímpicas y un trampolín, y la chica con toboganes.

2000 Cuatro presos realizan el ascenso al monte Angliru

Los cuatros presidiarios de la cárcel de Topas, junto al alcalde, José Ignacio Bermúdez, y dos alguaciles, recorren en bicicleta el ascenso al monte Angliru. Esta iniciativa se va a producir en este mediodía desde la misma prisión. Es una forma de poder reintegrarlos en la sociedad y los presos se puedan volver a sentir «uno más de la calle».

