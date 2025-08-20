¿Qué pasó tal día como hoy, 20 de agosto, en Salamanca?

Miércoles, 20 de agosto 2025, 08:35 Comenta Compartir

1925 Un incendio en el municipio de Pino de Tormes

1950 24.730 lectores acudieron a las bibliotecas

1975 Un aumento de los robos en tiendas son provocados por jóvenes

Se registraron una oleada de robos en grandes almacenes como Simago, donde los jóvenes aprovechaban los cambio de turno de los vigilantes para robar objetos de escaso valor. Realmente robaban objetivos que no necesitaban, sin embargo, para las tiendas significaban pérdidas importantes

2000 La UDS gana al Athletic de Bilbao y recupera la ilusión

La U.D Salamanca se impuso al Athletic de Bilbao por dos goles a uno en el partido de presentación de los blanquinegros ante su afición. Los unionistas se adelantaron por mediación del nuevo delantero, Mariano Toedtli. Empató el partido el ex unionista Ismael Urzaiz y sentenció el choque Quique Martín con el definitivo tanto.

