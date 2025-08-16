Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

¿Qué pasó tal día como hoy, 16 de agosto, en Salamanca?

Echamos un vistazo a lo publicado en LA GACETA para conocer lo ocurrido

La Gaceta

Sábado, 16 de agosto 2025, 05:45

1925 Muere un joven en Sancti-Spíritus cuando se bañaba en el río

Eran en torno a las cinco de la tarde del día de la Virgen cuando perecía ahogado mientras se bañaba en el río Gavilán el vecino de Sancti- Spíritus Antonio Aparicio, de 18 años de edad. El suceso se produjo cerca del puente de hierro. Varios jóvenes que se encontraban con él intentaron auxiliarle en vano.

1950 Oliete y Carreño, a hombros en la novillada de la plaza

Buena entrada en la sombra y floja en el sol en una tarde de fuerte calor. Ante los novillos de circunstancias que envió el ganadero Baldomero Villarroel, Tacho Oliete y Juanito Carreño se revalidaron como dos promesas de la tauromaquia que se acercan a la madurez.

1975 Dos muertos y tres heridos graves en un choque en Barbadillo

Dos vehículos portugueses colisionaron frontalmente a la 1,45 de la madrugada en el kilómetro 255 de la carretera nacional 620 Burgos-Portugal en el término municipal de Barbadillo. No muy lejos, en Quejigal, tres personas resultaron heridas al volcar su vehículo y salirse de la carretera.

2000 La provincia, de fiesta por la Virgen de La Asunción

El Ofertorio de los vecinos de La Alberca a la Virgen fue un año más el centro de gravedad de la jornada más intensamente festiva del año. Miles de visitantes desafiaron al sol de justicia para presenciar uno de los rituales religiosos más vistosos y coloridos de la provincia. Otras localidades como Vitigudino, Sequeros, Lumbrales o Linares vivieron asimismo su fiesta mayor.

