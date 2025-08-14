¿Qué pasó tal día como hoy, 14 de agosto, en Salamanca? Echamos un vistazo a lo publicado en LA GACETA para conocer lo ocurrido

1925 Un conato de incendio en la calle Zamora

En la morada de Ángel Vázquez de Parga, ubicada en la calle Zamora, tuvo lugar un pequeño incendio. El fuego fue apagado con rapidez sin necesidad de utilizar la bomba municipal. La causa del suceso fue que se inflamó el hollín de la chimenea. Las perdidas materiales fueron muy leves.

1950 El director del Asilo de la Vega fallece tras ser arrollado por un tren

El tren correo de Béjar arrolló al sacerdote y director del Asilo de la Vega, Felicísimo Martín Gómez, de cuarenta y seis años de edad y natural de San Pedro de Rozados. El hombre, que acusaba cierta sordera y probablemente no escuchó el tren, falleció debido a las heridas producidas por el siniestro.

1975 Inundaciones en el barrio de Prosperidad por la tromba de agua

Las tormentas que han azotado Salamanca en los últimos días han dejado su efecto negativo en algunos varios. En concreto, Prosperidad se ha inundado. Más que el agua caída contribuyó a la inundación de numerosas casas, el estado de la avenida de Las Aguas, en plena fase de asfaltado.

2000 La boda típica de Candelario congregó a tres mil «invitados»

La villa de Candelario acogió ayer alrededor de 3.000 personas interesadas en seguir de cerca la representación del ritual de la boda típica del municipio, ambientada en el siglo XIX y organizada por la asociación cultural «Cuesta de la Romana». Salvador Colorado y María Teresa Macías hicieron el papel de novios en la representación.