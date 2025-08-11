Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Una multitud se concentra en la Plaza Mayor en señal de protesta contra el terrorismo de ETA en el año 2000. ARCHIVO

¿Qué pasó tal día como hoy, 11 de agosto, en Salamanca?

Echamos un vistazo a lo publicado en LA GACETA para conocer lo ocurrido

La Gaceta

Salamanca

Lunes, 11 de agosto 2025, 06:15

2000 - El silencio en protesta contra ETA llena, otra vez, la Plaza Mayor

Miles de ciudadanos salieron por segundo día consecutivo a la calle contra ETA. Alrededor de 200 personas unieron ayer su silencio frente al Ayuntamiento en señal de protesta contra el último asesinato a sangre fría perpetrado por la banda terrorista ETA . Políticos y ciudadanos expresaron de este modo su repulsa por el atentado que acabó con la vida de Francisco Casanova.

1975 - Homenaje a los veteranos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios

Ciudad Rodrigo celebró un emotivo homenaje a los veteranos del Real Cuerpo de Bomberos Voluntarios. El acto incluyó el descubrimiento de una placa en el Parque de Bomberos, un desfile por la Plaza Mayor con la participación de parques de varias localidades y una cena.

1950 - Puentes culturales entre Liverpool y Salamanca

Un grupo de estudiantes del Instituto de Liverpool visitó Salamanca como parte de un intercambio cultural con el Instituto «Fray Luis de León». Fueron recibidos con actos de bienvenida, recorridos por la ciudad y encuentros con autoridades, fortaleciendo así los lazos de amistad entre ambas comunidades.

1925 - Gran despedida al señor Federico Anaya Simón

Salamanca rindió un multitudinario homenaje póstumo a Federico Anaya Simón, exalcalde y figura muy querida. Tras la misa en San Juan de Sahagún, el cortejo recorrió las calles principales hasta la Puerta de San Bernardo, acompañado de familiares y vecinos, quienes expresaron su respeto.

