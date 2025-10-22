Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Pase especial de «Sujétame el cubata» con J.J. Vaquero

El humorista presentará su nueva comedia este viernes a las 20h en los Cines Van Dyck Tormes

La Gaceta

Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:08

El próximo viernes 24 de octubre, los Cines Van Dyck Tormes acogerán un pase especial de la película «Sujétame el cubata», presentado en directo por el humorista J.J. Vaquero, protagonista y guionista del film, que además nos regalará su humor inconfundible en una mini sesión de monólogo en directo antes de la proyección.

La proyección comenzará a las 20:00 h, en un evento que promete ser una cita única para los amantes del humor y del cine español. En esta nueva comedia, Vaquero interpreta a un hombre dispuesto a todo por salvar su bar, El Erizo, aunque eso suponga hacerlo a espaldas de su mujer y arrastrar a sus amigos cómicos a un plan tan disparatado como imprevisible. Lo que no imagina es que, al final, quien podría poner el cartel de «Se traspasa» sea su propia esposa.

La película promete una historia llena de enredos, carcajadas y situaciones disparatadas en torno al valor de la amistad, los sueños y los pequeños grandes líos del día a día.

Con motivo de este pase especial, el Centro Comercial El Tormes ha puesto en marcha un sorteo de entradas dobles a través de sus redes sociales de Instagram y Facebook, donde los participantes podrán conseguir su invitación comentando una situación en la que ellos también hayan utilizado la expresión «¡Sujétame el cubata!».

El sorteo permanecerá activo desde hoy miércoles hasta mañana jueves 23 de octubre a las 23:59 h, y los ganadores se anunciarán el viernes por la mañana en las redes sociales del Centro Comercial.

