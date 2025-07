«Se pasaron muchas líneas rojas»: Robles arremete contra el bronco pleno y defiende a Sánchez

Belén Hernández Salamanca Jueves, 10 de julio 2025, 14:01 Comenta Compartir

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha hecho una férrea defensa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este jueves en Salamanca. Ha denunciado que en la sesión del Congreso del pasado miércoles “se pasaron muchas líneas rojas”. Puso como ejemplo la intervención del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Le acusó de insultar a la familia de Sánchez, “algo que es innecesario; se puede ser duro en la crítica, se pueden exigir responsabilidades políticas, pero hay unos límites que no debemos pasar”.

Robles ha sido contundente al asegurar que, “desgraciadamente”, en los últimos tiempos no se oyen más que insultos tanto en el Congreso como en el Senado. “Ese no es el ejemplo ni el modelo de lo que puede exigirse a los parlamentarios”.

También ha confesado que no tiene ningún temor a que aparezcan nuevos casos de corrupción que afecten a personas del Gobierno o del entorno del Partido Socialista. “Temor ninguno, al contrario. Yo creo que tenemos que tener muy claro que con la corrupción hay que ser implacables”.

Robles ha instado a dejar trabajar a la UCO y a los jueces “para que cualquier responsabilidad o indicio se investigue hasta el final”. Indicó que el objeto “clarísimo” del pleno de este miércoles era poner de relieve que todo el mundo está en contra de la corrupción y del machismo, por lo que tiene que haber “tolerancia cero”.

Por último, Robles —que fue la única de su partido que no se levantó para aplaudir la intervención de su compañero Patxi López— ha señalado que no fue por nada en particular. Ha indicado que “por supuesto” su intervención estuvo muy bien y volvió a invitar a los parlamentarios a ser “más respetuosos”.