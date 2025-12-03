Pasarela Sacyl: de diseñar para Almodóvar a exponer en el Hospital de Salamanca La exposición de Manuel Fernández llega por primera vez a un centro hospitalario tras recorrer medio mundo

Después de haber 'girado' por más de 40 museos de todo el mundo, la exposición 'Fashion Art' llega por primera vez en sus dos décadas de trayectoria a un escenario tan atípico como un hospital: el de Salamanca.

El pasillo central del Hospital Universitario acoge una muestra de 17 obras de arte —en forma de traje— que siguen un proceso muy peculiar: el diseñador Manuel Fernández crea de vestidos como si fueran lienzos en blanco y, posteriormente, los envía a artistas de distintos países para que ellos, a través de la pintura, expresen mensajes que «hablan de la salud, de la inclusión, del género y del cruce de culturas».

El propio artista se confiesa sorprendido a la par que encantado por la improvisada 'galería' que ha descubierto: «Jamás se me había pasado por la cabeza exponer en un hospital. La idea ha sido de la gerente, Carmen Rodríguez, que conoció los trajes en un acto de una fundación de enfermedades raras y dijo guau», explica el artista.

Aprovechando los actos conmemorativos del 50 Aniversario del Hospital Clínico, el diseñador ha accedido a exponer en el Hospital y su muestra se asentará durante dos meses en Salamanca para luego viajar a Japón y México.

Manuel Fernández comenzó su andadura profesional como diseñador desfilando en la Fashion Week de Nueva York, pero fue en el Museo Nacional de Bellas Artes de Argentina donde esa idea de la 'Fashion Art' recibió más de 300.000 visitas y alcanzó el éxito. Desde entonces, Fernández ha trabajado con personajes de la talla de Almodóvar, vistiendo a alguna de las protagonistas de sus películas: «Hubo una época de mi vida en la que me dediqué mucho al vestuario de cine. Monté una empresa de vestuario contemporáneo y hacía ropa para actrices. Fueron ocho años de mi vida y he trabajado, sobre todo, con Loles León, Rosi de Palma, etc».

La exposición, que en otras 'paradas' pueden alcanzar los 50 trajes, llega a Salamanca con una selección de 17 piezas que «se entienden muy bien». «Hemos intentado crear un lenguaje fácil, democratizar también el arte para que la gente no tenga que ir solo a un museo a ver una exposición de este tipo y, sobre todo, para conseguir ese 'efecto guau', la sorpresa de algo que no se esperan».

A lo largo de más de dos décadas, el proyecto ha reunido más de 320 piezas de artistas de 46 nacionalidades, consolidándose como la colección más importante del mundo en la fusión de arte y moda.

Los artistas que participan en esta ocasión con sus obras son: Agita Keiri (Letonia), Amina Rezki (Marruecos), Anuca Aisa (España), Diego Pombo (Colombia), Franyo Aatho (Hungria), Irene López de León (España), Jarr (España), Jim Avignon (Alemania), Juan Pedro Ayala (España), Marta Carrascosa (España), Olga Sinclair (Panamá), Pasta Oner (República Checa), Rafael Canogra (España), Rafael Rivera (Puerto Rico), Renato Costa (Brasil), Suso 33 (España) y Virginia Keller (España).