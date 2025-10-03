«A partir de los 60 años es muy difícil conseguir un trabajo» Clara Camacho relata su experiencia como demandante de empleo con 68 años. «te tratan como si ya no tuvieras nada que aportar»

«Cuando cumples más de 60 años hay muchas empresas que te cierran las puertas. Han llegado a decir que para qué quiero trabajar si ya tengo edad para estar jubilada. Pero yo necesito y quiero trabajar. Tengo salud y motivación ¿por qué tienen que limitarme?», cuenta Clara Camacho, una mujer de 68 años que ha asistido este viernes a la IV Feria de Empleo, Emprendimiento e Innovación con la esperanza de conseguir empleo.

Desde hace varios meses, Clara se encuentra desempleada y luchando contra un sistema que le dificulta su regreso al mercado laboral. «Para las personas de mi edad es muy difícil conseguir empleo. Las empresas priorizan a los jóvenes y a nosotros nos tratan como si ya no pudiéramos aportar nada. Pero yo no pierdo la fe de que conseguiré un trabajo. Tengo mucha experiencia y creo que todavía tengo mucho para darle a la sociedad, solo necesito que me den una oportunidad», añade.

La falta de un ingreso estable ha colocado a Clara en una difícil situación financiera a la que se enfrenta como puede. «Tengo muchas personas a mi alrededor que me apoyan y me han ayudado en estos momentos difíciles. También hay ONGs que te prestan una mano amiga, pero yo lo que realmente quiero es trabajar y poder ganarme mi dinero», puntualiza.

Por ello, Clara Camacho ve la Feria de Empleo como una buena iniciativa. «Creo que puede ser una gran idea porque las empresas pueden verme y darse cuentan de que tengo energía y estoy sana. Así, quizás, me den una oportunidad», señala.

