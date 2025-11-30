Parque Cementerio Salamanca refuerza su servicio integral y la conservación del patrimonio funerario de la ciudad

Domingo, 30 de noviembre 2025, 07:39 Compartir

Parque Cementerio Salamanca, responsable de la gestión de los servicios funerarios y de los cementerios municipales de la capital, entre ellos el Cementerio San Carlos Borromeo, el Virgen de la Salud-Tejares y el Tanatorio San Carlos, continúa avanzando en su labor de atención, acompañamiento y conservación del patrimonio funerario de la ciudad. Con una plantilla de unas 40 personas, la entidad presta apoyo integral a las familias en momentos especialmente delicados. Abarca desde el mantenimiento de los recintos y la organización de los funerales hasta servicios como floristería, asistencia psicológica, atención religiosa, o la gestión del restaurante y la cafetería del tanatorio.

El Tanatorio San Carlosse ha consolidado como un referente en Salamanca por sus instalaciones modernas y confortables, diseñadas para ofrecer un espacio sereno y adecuado para la despedida. Su equipo de psicólogos proporciona acompañamiento emocional, mientras que los capellanes del Obispado de Salamanca ofrecen apoyo espiritual y celebran ceremonias religiosas en la amplia capilla del centro. Además, su página web permite consultar en tiempo real los nombres de las personas veladas, los horarios de las celebraciones y enviar condolencias o coronas de flores de forma telemática.

Parque Cementerio Salamanca también desarrolla labores continuas de mantenimiento en los camposantos, como la limpieza de viales, la reparación de papeleras y pavimentos o la renovación de cubiertas, garantizando espacios cuidados y dignos.

Actuaciones de mejora

Uno de los proyectos más relevantes de este año ha sido la actuación en el Cementerio San Carlos Borromeo, el principal camposanto histórico de la ciudad, inaugurado en 1832. La entidad ha ejecutado alrededor de 300 metros lineales de nuevas jardineras en tres de sus calles, con el objetivo de embellecer y poner en valor el entorno. A esta intervención se suma la restauración del Crucero de San Cebrián, una pieza escultórica del siglo XVI que ha recuperado su esplendor gracias al trabajo de las restauradoras Carmen Diego y Carmina Fernández.

El cementerio alberga los restos de figuras esenciales para comprender la historia de Salamanca y de España, como Miguel de Unamuno, Filiberto Villalobos, Pedro Dorado Montero, Venancio Gombau, Rafael Farina, Basilio Martín Patino o Agustín Casillas. Su valor artístico y simbólico ha motivado la creación de un nuevo recorrido interpretado compuesto por 39 puntos de interés señalizados con paneles y códigos QR que permiten acceder a contenidos en audio. La iniciativa se completa con un tríptico informativo para facilitar una visita autónoma, respetuosa y divulgativa.

El nuevo itinerario está compuesto por 39 puntos de interés señalizados por paneles informativos.

Entre los lugares destacados del recorrido se incluyen la capilla, el crucero de San Cebrián, la cruz de los Irlandeses, el llamado Ángel de la Muerte y numerosas tumbas y panteones de gran valor artístico.

Con estas actuaciones, el Cementerio San Carlos Borromeo refuerza su papel como espacio patrimonial y de memoria viva.

Contacto

Avenida Obispo Sancho de Castilla, s/n, 37006, Salamanca

923125390

sancarlos@parquecem.com

parquecementeriosalamanca.com