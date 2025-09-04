«Me pareció buena idea donar el premio al apoyo de una buena causa» Óscar Sánchez es el ganador del concurso de mascotas de LA GACETA. Los perros Bimba, Kenzo y las ocas Pinki y Felipe son las protagonistas cuya recompensa será donada a la Fundación Luna

Sergio García Salamanca Jueves, 4 de septiembre 2025, 11:16

Óscar Sánchez y su hijo Alejandro Sánchez son los orgullosos dueños de los ganadores del concurso a la mascota más divertida de LA GACETA. Viven en la localidad de Villaseco de los Gamitos, en una amplia parcela rodeada de naturaleza y acompañados por una gran variedad de animales, como los perros Bimba y Kenzo y las ocas Felipe y Pinky, lo que les aporta una enorme felicidad.

¿Qué diría que hace especial a Bimba y Kenzo frente a otros animales?

—Bueno, todos los perros son especiales para sus dueños, pero Bimba y Kenzo son muy cariñosos. Están sueltos por la parcela, siempre pendientes de nosotros. Les tenemos un cariño enorme. Además, ambos al ser mastines actúan como guardianes de los demás animales.

¿Y qué animales conviven allí con ellos?

—Además de Bimba y Kenzo, tenemos ocas, gallinas, y antes tuvimos cabras enanas y una burra. Por eso, la foto que enviamos nos pareció muy curiosa: sale jugando con una oca.

¿Se dedican profesionalmente a tener animales o es una afición?

—No, es puro hobby. Lo hacemos porque nos gusta. A mí de pequeño ya me encantaban los animales, y a mi hijo también. De hecho, él ha estudiado un grado superior de ganadería y bienestar animal. Entonces compramos este terreno para tener más animales.

¿Qué valores o enseñanzas diría que ha recibido gracias a convivir con ellos?

—Muchísimos. Lo que más valoro es el vínculo que se crea con los animales. Son fieles, cariñosos, nunca te traicionan. Una persona te puede fallar, pero un animal no. Y ellos dependen de ti para todo: para comer, para estar bien. Yo trabajo, y cuando llego al pueblo, me reciben moviendo el rabo, se me tiran encima, me chupan... me olvido de todo, me relajo. Te dan un amor incondicional, de verdad.

¿Por qué ha decidido donar el premio del concurso a la Protectora Fundación Luna?

—Porque, gracias a Dios, nos va bien. Yo tengo trabajo y salud, mi mujer también, y pensé que hay personas o asociaciones que pueden necesitarlo más. También pensé en repartir el premio entre los demás participantes del concurso. Y las fundaciones que cuidan animales hacen una labor increíble y, en muchos casos, dependen de ayudas como esta. Me pareció buena idea que el premio pudiera convertirse en una forma de apoyar esa causa. Al final, es un gesto sencillo, pero puede ayudar donde realmente hace falta.