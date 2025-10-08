«Parece mentira que los años hayan pasado tan rápido, estamos fenomenal» 45 parejas salmantinas fueron homenajeadas en un acto organizado por el Ayuntamiento en el Casino por sus bodas de oro

Paciencia, respeto y saber escucharse el uno al otro. Esas son las claves para que una historia de amor dure 50 años o más. Y es que no hay matrimonio perfecto, pero hay algunos por los que merece la pena luchar cada día. O eso opinan Pilar Gutiérrez y Ángel Andrés, Victoria y Luis y María Alvarado y Juan Vicente, tres parejas que celebraron sus bodas de oro en el acto en el Casino que el Ayuntamiento organizó para ellos.

En total fueron 45 las parejas que durante esta ceremonia recordaron aquel lejano día en el que se aventuraron a decir ese 'sí quiero' que ya cumple medio siglo, aunque para algunos parece que hubiera sido ayer.

«Parece mentira que ha pasado tan rápido. Uno dice: cincuenta años son mucho tiempo, pero se nos ha pasado volando. Ha sido una aventura con sus altos y bajos», relata Pilar Gutiérrez.

La historia de amor de Pilar y su marido Ángel empezó cuando ambos eran muy jóvenes. Ella tenía 14 y el 16, desde entonces ha vivido momentos de complicidad y risas, pero también de enojo. «Nadie es perfecto. Hay veces que he tenido que aguantarlo yo a él y otras que ha sido al revés, pero lo importante es llenarse de paciencia y estar ahí el uno para el otro», opina Pilar.

La historia de amor de Victoria y Luis empezó un 24 de mayo. «La primera vez que salimos era el día de María Auxiliadora me acuerdo que vimos la procesión y luego me llevó de regreso a mi casa», rememora Victoria.

A eso le siguió un largo noviazgo hasta que Victoria dijo: ya no más. O eso cuenta Luis: «Nos tiramos diez años de novios hasta que ella me dio un ultimátum y tuve que ceder y casarnos», bromea Luis, al que su mujer describe como un detallista. «Nunca se olvida un aniversario o un cumpleaños y siempre me da un regalo».

Juan Vicente recuerda claramente lo que lo enamoró de María. «Era guapísima, bueno, sigue siéndolo. Ahí me fije en ella y dije: tiene que ser mi novia», recuerda Juan. Cuando se conocieron por primera vez María tenía 16 años y Juan 18, desde entonces han estado juntos. «Ha sido mi único amor», señala María.

El acto, en el que se entregaron una placa conmemorativa a cada una de las parejas participantes, contó con la presencia del alcalde, Carlos García Carbayo, y la concejala de Mayores, Isabel Macías. Durante el acto, el regidor municipal trasladó una afectuosa felicitación a las parejas «por cincuenta años de una vida en común que comenzó en el año 1975».

