Cartel anunciador de la Hermandad Franciscana.

Paloma Sánchez Marcos pronunciará la Proclama por la Paz de la Franciscana

Será el 5 de octubre en el Monasterio de la Purísima Concepción

Ángel Benito

Ángel Benito

Salamanca

Lunes, 29 de septiembre 2025, 09:59

La Hermandad Franciscana del Santísimo Cristo de la Humildad celebrará el próximo domingo, 5 de octubre, uno de sus actos más destacados: la «Proclama por la Paz 2025», que tendrá lugar a las 18:00 horas en el Monasterio de la Purísima Concepción (Franciscas Descalzas), en la calle Ponferrada, 23.

La proclama será pronunciada por Paloma Sánchez Marcos, notario y miembro de la Hermandad, quien recordará en su intervención a todas las personas perseguidas por sus creencias, con especial mención a los cristianos que sufren por defender su fe.

El programa contará también con la participación de los poetas Charo Ruano, Juan Carlos López Pinto y Sagrario Rollán, así como con la intervención musical de las Hermanas Franciscas Descalzas.

La presentación correrá a cargo de María Teresa Bordell.

