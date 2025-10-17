La Palma de Oro y lo nuevo de Guadagnino en una semana llena de estrenos de autor El cine independiente protagoniza la cartelera: 'Un simple accidente', de Jafar Panahi, 'Caza de brujas', con Julia Roberts, 'La deuda', de Daniel Guzmán, el hito del terror 'Good Boy'...

Es tradición que con la llegada del otoño la cartelera de las salas se llene del mejor cine de autor. Este fin de semana Van Dyck y Van Dyck Tormes reciben un aluvión de estrenos de calidad, elogiados por la crítica y premiados en los certámenes más prestigiosos. Ninguno con el renombre del Festival de Cannes, que reconoció con la Palma de Oro a mejor película de la edición de 2025 Un simple accidente, de Jafar Panahi.

El director y guionista de Taxi Teherán o El círculo ha sufrido en las últimas décadas la censura, persecución y encarcelamiento de la dictadura islámica de su país. Frente al régimen de terror, él responde con un valiente thriller (que a la vez es comedia negra, drama social y denuncia política) en torno a un dilema moral. Por puro azar, las víctimas de un supuesto torturador tienen ahora la oportunidad de vengarse, pero debaten qué hacer con él… o si incluso perdonarlo.

Ampliar Fotograma de 'Caza de brujas'.

Por su parte, el autor de Call me by your name o la reciente Challengers, Luca Guadagnino, se arriesga con Caza de brujas, una incómoda mirada al Me Too, el consentimiento, el abuso de poder y la llamada 'cultura de la cancelación'. Julia Roberts imparte filosofía en la universidad de Yale. Su mejor alumna (Ayo Edebiri, de la serie The Bear) le confiesa que otro profesor (Andrew Garfield, de Spider-Man) ha abusado de ella. Pero éste es su mejor amigo. ¿Qué hacer?, ¿a quién creer? Como siempre en el cineasta italiano, destaca su dominio de la cámara y una brillante puesta en escena.

El cine español está representado por dos títulos: La deuda, de Daniel Guzmán (Goya por A cambio de nada), que mezcla compromiso social -los desahucios, los cuidados a ancianos- y thriller urbano. La protagoniza él mismo, junto a Luis Tosar y Susana Abaitua. Por su parte, La cena, del maestro de la comedia Manuel Gómez Pereira (Boca a boca), es un vodevil agridulce y coral con Alberto San Juan, Mario Casas y Asier Etxeandía. Al concluir la Guerra Civil, Franco quiere celebrar un gran banquete en el hotel Palace. Pero todos los grandes chefs son republicanos, así que los sacan de la cárcel para cocinar. Su ironía le encantaría al Berlanga de La vaquilla.

Por último, otros dos estrenos muy esperados son La vida de Chuck, con Tom Hiddleston (Loki), adaptación de un relato fantástico de Stephen King, un conmovedor canto a la vida y a las ganas de exprimirla. Sigue los pasos de un misterioso hombre en orden inverso, desde su muerte hasta su infancia, y cómo influye en el destino de otras personas. Y, por otro lado, Good Boy puede ser la propuesta de terror más original de 2025: el punto de vista de la acción es el de un perro, que detecta presencias sobrenaturales en su casa y trata de proteger a su amo de la amenaza.

