Dibujos y palabras: la mirada neoyorkina de Carmen Martín Gaite La Salina acoge la exposición con los collage que la escritora salmantina más universal realizó durante los meses que vivió en Nueva York

Isabel Alonso Miércoles, 1 de octubre 2025, 19:13

Salamanca suma un nuevo homenaje a Carmen Martín Gaite por su nacimiento. Se trata de «Diario en libertad», la exposición que invita a descubrir una de las facetas menos conocidas de la escritora salmantina, la de creadora, a través de los collages que realizó durante los meses que vivió entre Nueva York y Los Ángeles.

La exposición, que puede verse ya en el patio de La Salina, acerca al espectador a una nueva forma de narrar en la que Martín Gaite «juega con imágenes y palabras», como ha destacado el presidente de la Diputación, Javier Iglesias. «Esta muestra es una oportunidad única para acercarnos a nuestra escritora más universal y dejarnos inspirar por la creatividad, valentía y la lucidez de una mujer que nunca renunció a sus raíces y que sigue siendo ejemplo para las nuevas generaciones», ha señalado.

También Ofelia Grande, directora de la editorial Siruela, ha destacado la importancia de «Visión de Nueva York», el cuaderno «íntimo» del que han salido los collages que conforman la exposición.

La publicación, y ahora también la exposición de La Salina, es el resumen del periplo de Martín Gaite en América y de la «fascinación» que sintió durante el tiempo que vivió allí, como ha explicado José Teruel, comisario de la muestra. «Martín Gaite conoce Nueva York por primera vez en abril de 1979, con motivo de un congreso de Yale, cuando asegura: «he descubierto la ciudad más fascinante»».

Tal es el entusiasmo que siente por la Gran Manzana que consigue una plaza de «visiting professor» en el Barnard College, lo que le permitirá pasar un semestre allí. «En esta exposición estamos dentro de un diario entre el 17 de septiembre de 1980 y el 24 de enero de 1981. Nueva York le provoca un efecto reparador, tanto en su vida como en su obra: se siente reconciliada con su edad, desligada de la gente que depende de ella y hasta encuentra una habitación propia por primera vez en su vida, en el apartamento del 119 de la calle West, donde puede escribir», ha explicado José Teruel.

Durante su estancia americana, la escritora salmantina descubre que tiene ante sí un nuevo reto: encontrar un nuevo lenguaje para describir lo que allí sentía. «Si la palabra oral era el modelo comunicativo de Carmen Martín Gaite en toda su obra, durante su etapa en Nueva York vamos a ver cómo se doblega a la imagen».

La muestra podrá verse durante los meses de octubre y noviembre en el patio de La Salina, de lunes a domingo de 10:00 a 21:00 horas.