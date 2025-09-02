Pacientes salmantinos para demostrar que los betabloqueantes 'sobran' tras muchos casos de infarto El Hospital de Salamanca, entre los centros que más casos han reclutado para aportar al estudio mundial

Javier Hernández Salamanca Martes, 2 de septiembre 2025, 11:02

El Hospital de Salamanca también ha participado en un estudio del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares que esta semana se viralizó por la interpretación que los medios de comunicación han realizado de las conclusiones.

El estudio Reboot trata de medir la eficacia de los betabloqueantes en pacientes que han sufrido un infarto y algunas de las lecturas realizadas son que «más de un millón de personas están tomando un fármaco que no sirve para nada».

Los salmantinos han sido el tercer centro que más pacientes ha reclutado para analizar los resultados y apuntan que la verdadera conclusión de este trabajo no es que los betabloqueantes no sean efectivos -que sí lo son-, sino que puede haber determinados pacientes que ya no los necesiten porque están recibiendo otro tipo de opciones terapéuticas.

Hasta ahora, los betabloqueantes se usaban de manera generalizada tras un infarto, pero se ha descubierto que los últimos avances en tratamientos, podrían ser prescindibles en cientos de miles de pacientes.

David González Calle, así lo justifica: «En Cardiología, como en todas las ciencias, lo que nos gusta es demostrar las cosas con rigor, alejados de los titulares y la especulación. Los betabloqueantes pueden ser uno de los fármacos que más vidas han salvado en los últimos 20 años en pacientes con infarto. Ahora bien, el desarrollo del intervencionismo precoz (sufres un infarto y en 20 minutos ya han abierto la arteria), las Urgencias y la atención extrahospitalaria, han permitido mejorar las condiciones del músculo cardiaco tras un evento isquémico y los eventos arrítmicos se reducen. Esto nos hacía pensar que un porcentaje amplio de enfermos con infarto podría no necesitar de estos fármacos. Esta semana se ha presentado uno de los estudios más potentes realizados nunca en nuestro país, el Reboot, donde nuestro centro fue uno de los mayores reclutadores a nivel de Europa, con Pedro Luis Sánchez como investigador principal y firmante de este en New England Journal of Medicine, y precisamente, lo que se ha visto es que podemos prescindir de estas moléculas en determinados pacientes, pero otros tendrán todavía un gran beneficio con las mismas. Es un mensaje muy positivo y quiere decir que se están haciendo las cosas muy bien en nuestro país y en la atención al infarto».