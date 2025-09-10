«Pedimos el día libre para visitarlo todo»

Alejandro Sardón Salamanca Miércoles, 10 de septiembre 2025, 19:55 | Actualizado 20:22h. Comenta Compartir

La fresca y nublada mañana de este miércoles, que amenazaba lluvia por momentos, no fue impedimento para que cientos de salmantinos y visitantes que pasan estos días por la ciudad hayan aprovechado la jornada de puertas abiertas en distintos espacios culturales e institucionales, evento incluido dentro de la programación de Ferias y Fiestas.

Para hacerse una idea de la buena afluencia desde el inicio, solo en la primera hora subieron al Ieronimus cerca de 200 personas —a pesar de que la entrada va por turnos para no entorpecer la visita— para ver de cerca las torres de las Catedrales y pasear por sus tejados.

Aquí, la mayoría de los visitantes eran salmantinos, como María Jesús y Pedro, que a pesar de vivir en la ciudad es la primera vez que suben hasta allí: «Al ser gratis parece que te llama, te incentiva a venir». Una bonita casualidad fue la que vivieron los mallorquines Carlos y Cati, que tenían pensado hacer la visita aprovechando estos días de viaje en Salamanca, pero no sabían que era gratis hasta que llegaron. Desde el tejado, observaban los pináculos y comentaban su parecido con los de la Catedral de Palma.

Mari y Juan Antonio han pasado un año más por el Museo de la Historia del Automóvil en estas fechas. Aunque no son especialmente fanáticos del mundo del motor, lo cierto es que vuelven porque siempre descubren algo nuevo. «Me da curiosidad ver todos los vehículos y cómo han evolucionado, suelen traer nuevos coches y además en los textos descubres historias que no habías visto en visitas anteriores», comentaba Juan Antonio. Como ellos, otros 170 curiosos habían visitado ya el edificio en apenas una hora y cuarto desde la apertura y se respiraba optimismo en los niveles de afluencia durante el resto de la jornada.

Aunque la Filmoteca de Castilla y León tiene acceso libre y gratuito durante todo el año, también se pasaron por allí decenas de visitantes. Mari Ángeles, Blanca y Carmen, junto al resto de su grupo de amigas, pasaban por allí como comienzo de una ruta que ya es para ellas una tradición que repiten cada año: pasar el día juntas y asistir a los distintos espacios gratuitos. «Aprovechamos la jornada de puertas abiertas, nos pedimos el día libre para visitarlo todo», confesaban. Destacaban los distintos objetos expuestos y la belleza del palacio que alberga esta Filmoteca y su amplio archivo de fotografía, cine y medios audiovisuales.

Otra de las visitantes fue Ana, quien estaba interesada especialmente en la exposición actual sobre el bordado serrano, ya que ella estuvo ligada a la Sierra de Francia durante una parte de su vida: «Me parece preciosa la manera de abordarlo, aunando elementos del bordado y las imágenes y vídeos de la época».

La Casa Consistorial ha estado abierta también para todo aquel que estuviera interesado en descubrirla. «Visitar el Ayuntamiento me parece estupendo. Lo veo muy bonito y así me hago una idea de lo que sucede aquí dentro», contaba Encarna, de Madrid. Fue, sin duda, otro de los espacios estrella en esta jornada de puertas abiertas dada la céntrica ubicación del Consistorio y el especial interés que suscita este lugar donde se toman grandes decisiones para la ciudad.

Las dependencias de la Policía Local, el Parque de Bomberos, la Casa Museo Unamuno o la Scala Coeli de La Clerecía fueron otros de los 18 lugares de la ciudad con acceso libre. Grupos de amigos y familias aprovecharon la exclusividad que ofreció este evento anual para conocer de otra manera —más amable, más cercana— la cultura y algunos de los lugares más emblemáticos de Salamanca.