Ordenadores nuevos para alumnos salmantinos que llevan cinco meses en las cajas

La Junta de Castilla y León invirtió el pasado año 24 millones de euros para dotar a los centros educativos de mejores equipos informáticos. El 16 de noviembre la Consejería de Educación informaba que en esa fecha los centros educativos ya estaban recibiendo los ordenadores de sobremesa, portátiles y convertibles. Cinco meses después muchos de esos equipos continúan sin estrenar.

Permanecen en cajas apiladas en despachos, pasillos o aulas de colegios e institutos de la provincia de Salamanca, porque nadie los ha instalado. No es porque los profesores no sepan hacerlo, sino porque la empresa informática contratada por la administración autonómica para prestar los servicios de mantenimiento e instalación de dispositivos en los centros educativos de toda la Comunidad no da a basto.

Antes colegios e institutos tenían autonomía para contratar este tipo de servicios a profesionales o empresas de proximidad, ahora deben esperar a que la compañía que atiende a toda la Región encuentre hueco en su agenda para poner en servicio los equipos, confirman fuentes de los sindicatos CSIF y ANPE, así como profesores y directores. Y aún así, en algunas escuelas los profesores han optado por activar ellos mismos las smart tv, pantallas de 56 y 65 pulgadas, asignadas a cada aula. Ante estas quejas, fuentes de la Consejería que dirige Rocío Lucas aseguran que “en menos de dos semanas estará todo instalado”. Fija un plazo muy ambicioso teniendo en cuenta que algunos centros llevan esperando medio año y que, aunque la administración autonómica no detalla cuántos centros, están pendientes de su instalación, cada colegio o instituto puede haber recibido un centenar de equipos y, según los sindicatos, en la mayoría no se ha instalado ninguno.

A finales de febrero la Junta de Personal Docente No Universitario de Salamanca ya instó a la Dirección Provincial de Educación a que se revisase el contrato con la empresa encargada del servicio de mantenimiento informático. “No es lógico que los centros tengan equipos nuevos que están envejeciendo a la espera de que sean instalados, no es normal estar impulsando la certificación digital en los docentes y en los centros de enseñanza mientras que muchas veces la lentitud burocrática impide que las aulas y otros espacios de trabajo funcionen con una infraestructura adecuada porque las averías tardan una eternidad en resolverse”, protestaban ya hace dos meses, tiempo en el que no se ha producido ningún avance.