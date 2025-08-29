La 'operación retorno' dejará 66.000 desplazamientos este fin de semana, un 27% más que el año pasado El operativo comienza este viernes a las 15:00 y durará hasta el domingo a medianoche

Retenciones en el carril de desvío de la A-62, a las afueras de Salamanca, durante la operación salida del 1º de agosto.

Alejandro Sardón Salamanca Viernes, 29 de agosto 2025, 06:00 Comenta Compartir

Este viernes da comienzo el último de los operativos especiales establecidos por la Dirección General de Tráfico (DGT) de este verano, la conocida como 'operación retorno'. Un dispositivo que arranca a las 15:00 horas y que se prolongará hasta la medianoche del domingo. En ese tiempo, se prevén 66.000 desplazamientos en la provincia de Salamanca, lo que supondrá una subida del 26,9 % respecto al mismo período del año anterior —52.000 movimientos por carretera—.

Uno de los motivos de esta subida es la coincidencia del final del mes de agosto con el fin de semana, momento en el que se unen aquellos conductores que regresan de la vuelta de vacaciones, los que marchan a su destino de descanso en septiembre y los desplazamientos habituales de fin de semana. Habría que remontarse hasta 2022 para encontrar una vuelta de vacaciones con mayor número de viajes por carretera: ese año se alcanzaron los 69.000.

En Castilla y León se producirán 658.000 movimientos, de modo que 1 de cada 10 desplazamientos en la comunidad se realizarán en Salamanca. A pesar del aumento, la provincia se encuentra junto con Soria, Zamora y Palencia entre las zonas menos concurridas.

En cuanto a los viajeros que prefieren desplazarse en transporte público, la disponibilidad de asientos en trenes para el fin de semana es alta para cualquiera de las grandes ciudades españolas. Hay plazas disponibles en la gran mayoría de frecuencias para la ida durante el viernes y el sábado, y también para el viaje de regreso del domingo.

Como es habitual, Tráfico pide extremar las precauciones a los conductores especialmente en estos días, y es que seis personas han perdido la vida en las carreteras salmantinas durante el mes de agosto.