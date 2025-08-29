Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Retenciones en el carril de desvío de la A-62, a las afueras de Salamanca, durante la operación salida del 1º de agosto. ALMEIDA

La 'operación retorno' dejará 66.000 desplazamientos este fin de semana, un 27% más que el año pasado

El operativo comienza este viernes a las 15:00 y durará hasta el domingo a medianoche

Alejandro Sardón

Salamanca

Viernes, 29 de agosto 2025, 06:00

Este viernes da comienzo el último de los operativos especiales establecidos por la Dirección General de Tráfico (DGT) de este verano, la conocida como 'operación retorno'. Un dispositivo que arranca a las 15:00 horas y que se prolongará hasta la medianoche del domingo. En ese tiempo, se prevén 66.000 desplazamientos en la provincia de Salamanca, lo que supondrá una subida del 26,9 % respecto al mismo período del año anterior —52.000 movimientos por carretera—.

Uno de los motivos de esta subida es la coincidencia del final del mes de agosto con el fin de semana, momento en el que se unen aquellos conductores que regresan de la vuelta de vacaciones, los que marchan a su destino de descanso en septiembre y los desplazamientos habituales de fin de semana. Habría que remontarse hasta 2022 para encontrar una vuelta de vacaciones con mayor número de viajes por carretera: ese año se alcanzaron los 69.000.

En Castilla y León se producirán 658.000 movimientos, de modo que 1 de cada 10 desplazamientos en la comunidad se realizarán en Salamanca. A pesar del aumento, la provincia se encuentra junto con Soria, Zamora y Palencia entre las zonas menos concurridas.

En cuanto a los viajeros que prefieren desplazarse en transporte público, la disponibilidad de asientos en trenes para el fin de semana es alta para cualquiera de las grandes ciudades españolas. Hay plazas disponibles en la gran mayoría de frecuencias para la ida durante el viernes y el sábado, y también para el viaje de regreso del domingo.

Como es habitual, Tráfico pide extremar las precauciones a los conductores especialmente en estos días, y es que seis personas han perdido la vida en las carreteras salmantinas durante el mes de agosto.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere en el Hospital la mujer de 31 años cuyo coche cayó por un puente de la A-66, cuando viajaba con su familia, en Beleña
  2. 2 Impiden a una bañista llevar burkini y el Ayuntamiento pide disculpas
  3. 3 Herida una mujer tras un atropello en la rotonda del Puente de la Televisión
  4. 4 Investigan a un conductor por falsificar las matrículas de su BMW en Cepeda para burlar controles
  5. 5 Obligan a descontaminar el suelo del viejo Merca donde irá el Parque Tecnológico
  6. 6 Jorge Rey desvela el fenómeno que viviremos en otoño y que no se ha visto en años: «Serán o muy largas o muy mortales»
  7. 7 Aficionados en las taquillas de La Glorieta desde las 4 de la mañana para comprar las primeras entradas de la Feria taurina
  8. 8 El polémico exjuez Presencia, un interno más de la prisión de Topas por sus masivas denuncias falsas
  9. 9 La feria presentará una nueva y espectacular atracción: 50 metros de altura y solo apta para los más valientes
  10. 10 Morille denuncia una agresión a una pareja «por parte de grupos fascistas de ultraderecha»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca La 'operación retorno' dejará 66.000 desplazamientos este fin de semana, un 27% más que el año pasado

La &#039;operación retorno&#039; dejará 66.000 desplazamientos este fin de semana, un 27% más que el año pasado