Operación especial del puente de agosto con dos puntos conflictivos en Salamanca Tráfico vuelve a alertar sobre las glorietas de Buenos Aires y la de la SA-20

La Dirección General de Tráfico pone en marcha desde este jueves a las 15:00 horas una nueva operación especial con motivo del puente del 15 de agosto que se prolongará hasta las 24:00 horas del próximo domingo 17.

Al tráfico por la salida y retorno debido al cambio de quincena del principal mes de vacaciones, se une las fiestas en un buen número de municipios de la provincia, con lo que el tráfico se puede complicar.

La Dirección General de Tráfico prevé que en estos 4 días del puente se produzcan 85.000 desplazamientos, tanto de largo como de corto recorrido por todas las carreteras de la provincia.

La DGT contempla que la mayor densidad de tráfico se produzca en las tres autovías que atraviesan Salamanca: A-50, A-66 y A-62 y advierte que las horas más conflictivas serán entre las 15:00 y las 22:00 horas; entre las 10:00 y las 15:00 horas de este viernes; de 10:00 a 15:00 horas del sábado y entre las 15:00 y las 22:00 horas del domingo.

Por este motivo, Tráfico insiste a los conductores en extremar las medidas de seguridad vial y, muy especialmente, no conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas. Así como no bajar nunca la guardia, ya sean desplazamientos diurnos o nocturnos, aunque se trate de trayectos cortos y conocidos, ponerse el cinturón de seguridad, respetar los límites de velocidad y la señalización de la carretera. Además, recomiendan extremar las precauciones también en la red de carreteras secundarias, especialmente por la noche y de madrugada debido a las fiestas de la Virgen en la mayoría de los pueblos de Salamanca.

Durante estos cuatro días, la DGT pone en marcha una serie de medidas especiales de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico, tendentes a mejorar la seguridad vial y la fluidez de la circulación.

Se intensificará la vigilancia por las Fuerzas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en aquellas carreteras o tramos de estas en las que se prevé una mayor afluencia de vehículos, especialmente en las autovías, aunque también estarán en el punto de mira las carreteras secundarias en las que por motivos festivos pueda haber mayor número de desplazamiento de vehículos. Y como ya ocurrió en la operación especial de principios de agosto, Tráfico se centrará en los dos puntos negros, que vuelven a ser las glorietas de Buenos Aires y la de la SA-20 o la de la ronda Sur de Salamanca.

Para mejorar la viabilidad de los desplazamientos, se paralizarán los trabajos de parcheo del firme que se están realizando en la A-62 o autovía de Castilla y las que está llevando a cabo Adif para derribar el puente ferroviario en la N-630, así como las de otras cinco que afectan a carreteras de la red secundaria desde las 13 horas de hoy y hasta la noche del próximo domingo. El parón prácticamente no afectará a las obras al caer este año el puente de la Virgen en días no laborables.