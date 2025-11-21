Oncología e IA lideran el perfil de firmas interesadas en Abioinnova La nueva remesa de empresas se instalará a finales de enero o principios de febrero

Grupos de investigación vinculados con el ámbito oncológico, así como al área de aplicación de nuevas tecnologías al desarrollo de investigaciones en el entorno de la salud, especialmente la inteligencia artificial.

Este es el perfil de las nuevas empresas que se interesan por ocupar las instalaciones de la Bioincubadora Abioinnova de Salamanca cuya segunda convocatoria acaba el próximo 15 de diciembre.

«Las firmas están ahora consultando y visitando el edificio de forma previa», ha señalado este jueves el concejal de Promoción Económica, Pedro Martínez Córdoba, durante la visita al centro para inaugurar el Foro de Financiación desarrollado a través del proyecto Iberobio.

En este momento son nueve las compañías establecidas en el centro municipal, «algunas todavía en fase de instalación», tal y como ha indicado Martínez.

La previsión, según el concejal, es que a primeros de enero o principios de febrero se incorpore la nueva remesa de empresas que buscarán formarse, desarrollarse y expandirse en Salamanca aprovechando las instalaciones y la tecnología que ofrece Abioinnova.

El ritmo de desarrollo de las firmas biotecnológicas presenta una serie de peculiaridades que alargan su desarrollo a seis u ocho años mientras que en otros ámbitos económicos esta fase puede alcanzarse en la mitad de tiempo.

«Los proyectos que nacen no son tan rápidos, pero en contrapartida generan un empleo de muy buena calidad, muy estable y su aportación es muy notable a la sociedad en general», ha apuntado el responsable de Promoción Económica.

Fue el encargado de abrir el Foro Iberobio con los seis proyectos que radican en el centro municipal junto a otros que forman parte del ecosistema salmantino para ayudarles a encontrar financiación.

RareBioTech ha abierto las presentaciones con su tecnología de lentivirus de alta capacidad que permite estudiar genes de gran tamaño, una herramienta clave para avanzar en terapias avanzadas y medicina de precisión.

A continuación, Labregando ha mostrado su solución para transformar la gestión de purines ganaderos en biofertilizantes RENURE. Por su parte, Virofend ha expuesto su virus oncolítico aviar para inmunoterapia en cáncer colorrectal metastásico, mientras que MycoThink ha mostrado su tecnología basada en hongos para acelerar la degradación de residuos en vertederos.