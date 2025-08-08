La oferta de los viajes a América se topa con el auge de la fiebre amarilla y el atasco en la vacunación Se disparan los casos de esta enfermedad en Sudamérica, con casi un centenar de muertos este año, y las citas para vacunarse se otorgan para octubre

Javier Hernández Salamanca Viernes, 8 de agosto 2025, 14:06 Comenta Compartir

La OMS emitió a finales del mes de julio una alerta epidemiológica advirtiendo de un «preocupante aumento» de los casos de fiebre amarilla en América Latina, que es uno de los destinos preferidos por los españoles a causa del encarecimiento que ha experimentado el turismo nacional: es más barato pasa una semana -con todo incluido- en diversos países de América Latina que pasar esos siete días pagando alojamiento y comida dentro del territorio español.

Los datos que maneja la OMS hablan de 235 casos registrados de fiebre amarilla, solo hasta el 25 de mayo. Faltarían los datos de junio y julio, pero aún así ya ha ocasionado 96 muertes. Es decir, estas infecciones arrojan durante 2025 una letalidad del 41%.

La fiebre amarilla se contrae mediante la picadura de un mosquito que, previamente, tiene que haber picado a un animal portador de la enfermedad. Lo más preocupante es que no hace falta adentrarse en zonas especialmente amazónicas para toparse con estos insectos y contraer la enfermedad, sino que los brotes se registran en áreas turísticas de países con tanto tirón como Brasil, Perú, Bolivia, Colombia o Ecuador.

Los especialistas achacan este repunte de las infecciones a la baja cobertura de vacunación que hay en esos países y recalcan la importancia de inmunizarse cuando se viaja desde Europa a las zonas de más alto riesgo.

La recomendación es muy clara. El problema es que la saturación que experimentan los centros de vacunación internacional de todo el país obliga a ser mucho más previsores a la hora de planificar el viaje. Del mismo modo que nadie descuida la vigencia del pasaporte, por ejemplo, también se debería ser cuidadoso con las fechas para vacunarse.

Fuentes oficiales apuntaban esta semana que en el Centro de Vacunación Internacional de Salamanca quedaban «algunos huecos libres durante el mes de septiembre a punto de agotarse», pero la mayoría de citas se estarían emplazando ya para el mes de octubre: más de dos meses de espera.

Teniendo en cuenta que conviene recibir la vacuna varios días antes de viajar, habría muchos viajeros a los que no les saldrían ya las cuentas, salvo que su desplazamiento esté previsto para noviembre. Desde hace años, los especialistas en Vacunación Internacional vienen recomendando pedir cita con al menos dos meses de antelación para no verse en situaciones comprometidas.

La falta de citas disponibles a corto plazo sí es un problema en Salamanca. En cambio, no lo es el stock de vacunas para la fiebre amarilla.

Semanas atrás se denunciaba que muchos centros de vacunación del país se encontraban sin stock de vacunas por un problema burocrático entre las autonomías y el Ministerio de Sanidad. En concreto, los profesionales explicaban que los ministerios de Política Territorial y Sanidad son los encargados de comprar las vacunas a través de las respectivas subdelegaciones del Gobierno, pero que lo están haciendo con una falta de previsión -no autorizan financieramente las peticiones de compra de los centros de vacunación- que «provoca que estén las neveras vacías». El caso de Salamanca -y del resto de la Comunidad- es diferente porque «la Junta de Castilla y León tiene la encomienda de gestión, por lo que compra directamente las vacunas», apuntaban desde la Junta.

Castilla y León no depende de autorizaciones del Ministerio para comprar las vacunas y procura mantener siempre un stock cercano a las 150 dosis de esta vacuna.