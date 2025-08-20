La odisea de no poder regresar a casa por el fuego El salmantino Sergio Lahera, 'atrapado' en Vigo desde el fin de semana, es uno de los muchos afectados por la supresión de trenes y falta de buses

El salmantino Sergio Lahera es una más de las cientos -o miles- de personas que durante los últimos días pueden haber quedado 'atrapadas' lejos de su casa porque no encuentra transporte para regresar a sus ciudades: los trenes están cortados, los autobuses están llenos y los turismos compartidos 'vuelan'.

Sergio se desplazó el pasado jueves junto a sus padres y demás familia a Vigo. Lo hacían en coche, pero a la altura de Sanabria se toparon de frente con el incendio. «Tuvimos que dar media vuelta y dar un rodeo por Benavente y Ponferrada», recuerda.

La idea era que su familia se quedara en Vigo y él regresaría en tren el domingo para poder trabajar el lunes, pero todo se truncó. «El domingo nos llegó un aviso de Renfe anunciando que se suspendían los trenes de ese día. Acudí a la estación y nos dijeron que solo había dos opciones: ir en bus a Ponferrada y, luego allí, buscarte la vida a ver qué encuentras, o cambiar el billete para el día siguiente, pero según me estaban tramitando el cambio nos indicaron que también se suspenden los trenes del lunes».

Esa sensación de quedarse tirado la compartían las decenas de personas que también estaban en la estación buscando soluciones. «He intentado buscar un Blablacar, pero además del inconveniente de que necesitaba plazas para mi sobrina, que es menor de edad, los pocos coches que se ofertaban se cancelaban a los pocos minutos por la situación de las carreteras».

Sergio ha tenido que pasar más noches en Vigo de las previstas. «Tengo la suerte de que yo tengo familia, pero es que hay mucha gente que ha venido de turismo y no se pude permitir pagar más noches de hotel, pero tampoco puede salir», destaca.

Su trabajo como monitor de tiempo libre no le permite teletrabajar, por lo que al estrés de la situación se suma la angustia de saber que en el trabajo le echan en falta. «Afortunadamente, en mi trabajo me han entendido, pero tengo que regresar como sea», confiesa.

En Renfe ya no hay noticias: «Estamos muchas personas en la estación y muy cabreadas porque nos presentamos allí con los billetes y no hay tren. Ya ni siquiera llegan avisos de las cancelaciones y reconocen que ellos lo sabían desde el día anterior», critican.

También indigna que las compañías de autobús no refuercen el servicio para atender a toda la gente 'atrapada'. «Los autobuses sí están haciendo trayectos, pero no puedes comprar billete porque están todos llenos hasta el viernes por el tema del bono joven, aunque luego dicen que van muchos asientos vacíos. Podemos entender que si las vías no se pueden usar, es lo que hay, pero lo correcto sería poner más buses para atender a toda la gente que no puede usar el tren».

Después de tres días intentando, sin éxito, regresar a Salamanca, Lahera se está plantando el más difícil todavía: viajar de Vigo a Oporto y cruzar Portugal para regresar a Salamanca. Son 12 horas de viaje para un trayecto que, además, también se ve amenazado por los salvajes fuegos de Portugal. Apurará sus opciones con la esperanza de que el fuego respete las vías y restablezca la circulación lo antes posible, pero como pronto será este miércoles. Adif ya lo avanza: «La situación de los incendios en Ourense imposibilita que este martes 19/08 se recupere el servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia».

